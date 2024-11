Friis je v koncích. Nebo na konci? Obojí, měl by ve Spartě skončit

BLOG JIŘÍHO FEJGLA | Ten taktický myslitel ze začátku sezony, strůjce ofenzivní hry posledních dvou let, je zapomenut. Lars Friis viditelně nezná recept, jak pozvednout Spartu. Občas přijde s lehkou inovací, ale razantnější zásah není v nuzné době vidět.

Potvrdil to i duel s Atlétikem v Lize mistrů (0:6), kdy kupříkladu nereagoval na převahu hostů ve středu pole. Či na fakt, že Julián Álvarez velmi výrazně napodoboval hru na lavici sedícího Antoinea Griezmanna.

Pro Letenské (a především pro Friise) byl duel se skvadrou vedenou Diegem Simeonem nastaveným zrcadlem, jak se klišovitě říká. V blýskavém skle viděli nepěkné věci. Byli poníženi, totálně sraženi k zemi, což se ukázalo na konci utkání. Hráči po šestém gólu hostů sklopili hlavy, nikdo se nevztekal, nereagoval.

Byli zlomení.

I to jde za trenérem. Od postupu do Ligy mistrů a prvního střetu se Salcburkem viditelně připustil polevení v pozornosti, což se projevilo zejména v zápasech domácí soutěže. Jenže - znáte to - jednou si pohovíte, ale nakopnout motor zpět už není tak jednoduché. I když chcete a snažíte se.

Friis tento fakt podcenil, stejně jako nezvládl s dalšími šéfy v klubu (Tomášové Rosický, Sivok, jeho asistenti) rozložení sil na dvě zásadní fronty. A tak se Sparta sesypala.

Ano, nyní je Friis velmi výrazně limitován personálně, zranění Spartu dál kosí, ale i druhý sled může mít tvář, jasnou představu, co bude hrát. Jenže Letenští jsou jako studna bez vody, totálně prázdní. Bez plánu, součinnosti, ale také emocí či nadšení.

Prostě na dně. Friis je v koncích. Měl by skončit.