Friis razantně odmítl rezignaci: Tohle nedělám! Chci výhry v české lize

Přemýšlíte nad tím, že byste ve Spartě skončil?

„Ne, vůbec ne. Tohle já nedělám, to není moje kultura. Každý den odvádím sto procent, moje mise je, aby se situace otočila. A udělám pro to všechno. Dokud bude klub přesvědčený o tom, že má práce jde správným směrem, stoprocentně tady budu.“

Fanoušci na vás pískali, co si o tom myslíte?

„Jejich reakce směrem k nám byla naprosto fér. Říkáte, že to byla nejhorší porážka v historii, takže na to mají naprosté právo. Jsou tady každý týden, zaplatili si za zápas a viděli tohle. Takže ano, tohle bylo fér.“

Ano, jde o nejhorší domácí porážku v historii Sparty v evropských pohárech. Jste za ni zodpovědný?

„Částečně ano, ale všichni jsme za tento výsledek zodpovědní. Rozdíl v tomto zápase byl zkrátka příliš velký. Udělali jsme hodně chyb, a příliš velkých. Říkali jsme si s týmem, na co si musíme dávat pozor, kde jsou soupeřovy silné stránky. Ale tohle ne sám nepovedlo. Ano, jsme za to zodpovědní všichni včetně mě.“

Chyby se neustále opakují. Vidíte řešení, jak to vůbec vylepšit?

„Ale dnes jsme dělali úplně jiné chyby, není to stejné. Byli jsme potrestaní, protože proti nám stála světová třída. Není to omluva, ale děláme individuální chyby, při rozehrávce. Tohle musíme vyřešit i s hráči, které máme.“

V ofenzivě jste toho opakovaně předvedli málo, že?

„Souhlasím, že si málo vytváříme šance. Snažili jsme se najít řešení, způsob, jak to prolomit. Vím, že se neustále bavíte o herním systému. Dnes jsme vystřídali asi tři, čtyři způsoby, ale o tom to není. Atlético je opravdu dobře organizovaný tým, jsou silní v defenzivě, tohle musíme vzít v úvahu. Upřímně, na takové úrovni nejsme. Začali jsme dobře, vytvářeli si šance, což se nám povedlo i v minulém zápase, ale souhlasím, že potřebujeme víc gólů a od víc hráčů.“

Ze hry kvůli zranění vypadl Lukáš Haraslín. Marodka neustále roste, co za tím stojí?

„Těžko říct, opravdu se díváme na to, jaký je důvod. Ale neděláme nic jinak. Mluvil jsem s některými hráči, kteří se zranili. Třeba Šulo (Haraslín) odehrál hodně zápasů i za národní tým. Ale není to jen o nás, hodě týmů v Evropě má hodně zraněných. Musíme se podívat na to, co lze změnit, jak trénovat a jak pracovat s hráči, abychom k tomu předcházeli.“

Už tušíte, jak na tom Haraslín je?

„Ne, jen jsem viděl kluka, který byl velmi smutný, že nemůže týmu pomoct. Zranění ho navíc zasáhlo podruhé ve velmi krátké době, což je pro něj hrozné.“

Přivedli jste v létě Rrahmaniho, Rosse nebo Krasniqiho, ale zdá se, že nejsou rychlostně na úrovni Ligy mistrů. Vnímáte to jako problém?

„Naším hlavním cílem je vyhrávat zápasy v české lize, ne v Lize mistrů. A mezi oběma soutěžemi je obrovský rozdíl. Takže se soustředíme na sobotu, abychom vyhráli. V téhle situaci jde o mnohem víc než fyzickou připravenost. Musíme hodně bojovat, abychom se vrátili na vítěznou vlnu. Vím, že tohle je večer Ligy mistrů, ale tohle není momentálně cíl ani měřítko.“