Jste pod tlakem? Určitě, ví Friis. Když hrajete LM, je těžké se do utkání vracet

PŘÍMO Z ROTTERDAMU | Viděl posun, uznal však i kvalitu soupeře. Trenér Sparty Lars Friis po prohře 2:4 na stadionu Feyenoordu a praktické ztrátě šance na postup do vyřazovací části Ligy mistrů mluvil jinak než obvykle. Žádná dlouhá hodnocení, spíš stručné odpovědi. Není divu, je pod tlakem, rozhodně není jisté, že povede Letenské také na jaře.

Utkal jste se s bývalým kolegou Brianem Priskem. Co jste se řekli?

„Užij si zápas. Hodně štěstí. Nic víc.“

Rozhodlo se utkání už na startu?

„Začali jsme dobře, měli jsme pár šancí, střelu na branku, než se Feyenoord dostal do hry. Pak jsme inkasovali dva rychlé góly. Když hrajete Ligu mistrů, je hodně těžké se pak do utkání vracet, nemůžete dostávat takové góly. Hodně nám to ztížilo situaci.“

Je Sparta pořád křehká?

„Nesnáším porážky, přesto si myslím, že jsme dnes dokázali, že máme na to tuto soutěž hrát. Feyenoord vedli po půli 3:1, ale podle mého nebyli o tolik lepší. Když se ale dopustíme takových chyb, je to pak hodně těžké, protože mají individuální kvalitu. Těší mě, jak jsme se vzpamatovali, ale nestačilo to, protože jsme takhle rychle prohrávali o dvě branky.“

K postupu potřebujete v lednu porazit doma Inter Milán a zvítězit také v Leverkusenu. Je to vůbec reálné?

„Šance je velmi malá. Už je to opravdu těžké. Potřebovali jsme tu získat body. Musíme se do toho po vánocích vrátit, teď se soustředíme na neděli, na zápas s Jabloncem.“

Bude u pokračování Ligy mistrů jako trenér?

„Samozřejmě tomu věřím.“

Jste pod tlakem?

„Určitě.“