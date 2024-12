Feyenoord - Sparta 4:2. Priske vyzrál na bývalý tým, šance na postup mizí

Elias Cobbaut se po zranění vrátil do sestavy Sparty • ČTK / AP / Peter Dejong

Trudné dny v nejkrásnější soutěži nekončí. Fotbalová Sparta dostala v Lize mistrů za poslední čtyři utkání sedmnáct gólů, rovněž z De Kuip mizí s těžce problematickým výsledkem. Rozcupovala ji kvalita domácích, její (ne)forma a devadesát sekund hrůzy na samém startu, kdy dvakrát inkasovala. Postup do vyřazovací části je po prohře 2:4 na Feyenoordu v rovině fantasmagorie (v lednu by musela porazit Inter Milán i Leverkusen). Brian Priske tak vyučil svého bývalého kolegu a nástupce na letenské lavičce Larse Friise.

Mohl to být velkolepý začátek. V první minutě pálil interesantně Markus Solbakken, Sparta získala roh. O pár desítek sekund později norský střeďák poslal do jasné šance Veljka Birmančeviče, Srb však únik totálně zazdil střelou nad. Nezvolil dobré řešení, nezvládl ani realizaci.

Pro další část zápasu to bylo určující. „Začali jsme celkem dobře, měli jsme tam šanci, střelu, ale pak bum bum, dva góly. Když hrajete Ligu mistrů, je těžké konkurovat, když dostáváte takové góly,“ vykládal trenér Lars Friis. Na tiskové konferenci mluvil na svoje poměry stručně, bylo vidět, že je ve stresu.

„Nesnáším porážky. Ukázali jsme, že jsme konkurenceschopní. Nemyslím si, že byli o tolik lepší, ale když uděláme takové chyby a oni ukáží takovou úroveň,“ pronesl.

Ano, Feyenoord se rozjel a hostům předvedl, že je kvalita na jeho straně. Nejprve si pomohl standardní situací, Martin Vitík tečoval hlavičku mimo dosah Petera Vindahla.

Pak domácí bleskově potrestali rozehrávkové váhání v podání Kaana Kairinena. Fin byl až moc ledový po přebrání míče ve středu, přitom nebyl pod přílišným presem. Vlastním váháním se pod něj však dostal, soupeř mu sebral balon a chvíli poté Igor Paixao obstřelem z nějakých dvaceti metrů zvýšil.

On na levé straně a Anis Hadj Moussa na pravé byli nejvýraznější hrozbou v domácím „slávistickém“ dresu. Jejich individuální schopnosti byly až příliš dominantní ve srovnání s Tomášem Wiesnerem a Matějem Rynešem.

Alžířan Hadj Moussa se svým vrtkavým pohybem, rychlou změnou směru i technikou Ryneše doslova ničil. A nakonec se to projevilo také na skóre. Po půlhodině si opět navedl levačkou míč do středu a lahodnou střelu umístil ke vzdálenější tyči. Sparťané si v tu chvíli museli povzdechnout, že jim schází zraněný Lukáš Haraslín, mistr podobné střely.

Po brance se sparťané seběhli do hloučku, řešili, že jsou na hraně dalšího debaklu. Bylo jasno, Albion Rrahmani sice snížil, Sparta však neměla naději na dorovnání stavu. Drtily ji problémy v defenzivě, při bránění standardních situací, ani příliš nepresovala, spíše se snažila, aby neodjela s průšvihem.

Nakonec je výsledek celkem milosrdný. Pro postup je to však málo. „Šance je nepatrná. Už je to opravdu těžké. Potřebovali jsme tu získat body. Musíme se do toho po vánocích vrátit, teď se soustředíme na neděli,“ řekl Friis.

Poslední den v týdnu Sparta přivítá Jablonec, uvidí se, zda zůstane i po tomto utkání Friis ve funkci. „Věřím tomu, ale jsem pod tlakem,“ přiznal. Po průběhu podzimu není divu.