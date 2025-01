Friis po LM: V naší lize chceme hrát jinak. Kdy byl nespokojený?

Po osmi duelech máte čtyři body. Věřil jste v lepší výsledek?

„Chtěli jsme jich uhrát víc. Nespokojený jsem byl hlavně po zápasech s Brestem a Feyenoordem. Hrajete doma s Interem, Atlétikem, venku na City a v Leverkusenu… Zažili jsme těžké a neúprosné zápasy. Nakonec jsme se ale neučili Ligu mistrů hrát, jsem nadšený, jak jsme zvládli poslední dvě utkání.“

I když jste v Leverkusenu prohráli?

„Byl to jiný zápas než proti Atlétiku nebo City. Ale vůbec nejsem překvapený, je to TOP tým v TOP lize se skvělým nastavením i trenérem. V zápase nás ale nic nepřekvapilo, oni chtějí hrát rychle nahoru, jsou dobří na míči. Bylo to složité, kluci dělali, co mohli, ale proti nám stál lepší soupeř. Měli jsme nějaké šance, jenže nám chyběla kvalita.“

Dostal se do nich Victor Olatunji. Rozhodoval se špatně?

„Vybavuju si ten moment, mohl proměnit, i když si nejsem úplně jistý. Je těžké hodnotit jednoho hráče, protože jsme udělali i další chyby. Když hrajeme proti takovým soupeřům, jsme pod tlakem. Ale my jsme se chtěli porovnávat s nejlepšími soupeři, proto jsme chtěli hrát Ligu mistrů. Zjistili jsme, že musíme být v každém momentu, v každé akci nejlepší, co to jde. Budeme se snažit, abychom byli v Champions League i v další sezoně.“

O výsledcích jste mluvil. Jak hodnotíte výkony?

„Zlepšili jsme se, byli jsme odvážnější, dokázali jsme soupeře trápit, i když jsme z toho neměli body. Pro mě i pro nás to bylo poprvé, co jsme se měřili s takovými týmy, je to nejlepší, co můžete na světě potkat. V Konferenční nebo Evropské lize bychom byli konkurenceschopnější, utkání by byla vyrovnaná. Tady je to jiný level. Některé porážky byly těžké. Na začátku jsme měli dva hráče se zkušenostmi z Ligy mistrů, na konci jich máme dvacet šest, to se mi líbí.“

Jedním z nich je Adam Ševínský, jenž nastoupil za Spartu vůbec poprvé. Můžete zhodnotit, jak si vedl?

„Hráčům musíte věřit. Slyšel jsem, že není prověření, je nezkušený, ale zlepšil se na podzim na hostování v Liberci. Už je nějakou dobu s námi, v tréninku se osvědčil, pak musí udělat další krok. Věděl jsem, že bude silný do defenzivy, vyhrával souboje, ale i na míči byl super. Je mladý a odvážný.“

Máte za sebou dva duely v Lize mistrů. Připravili vás na domácí soutěž?

„Hráli jsme jinak, byli jsme hodně u sebe, v nižším bloku. Budeme hrát jinak, takhle v lize působit nechceme, ale je důležité, že stále nejsme v nejlepší formě. Věřím ale, že jsme vyzkoušení, což nám v lize pomůže.“