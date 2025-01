Sparta v Lize mistrů: zlom i faktor Haraslín. Vydělala si 740 milionů

Tomáš Rosický, sportovní ředitel, nazval účast v Lize mistrů jako ultimátní cíl. Fotbalisté Sparty ho díky úspěšné letní kvalifikaci splnili, do milionářské soutěže se protlačili po devatenácti letech. V článku iSport.cz se podívejte, co Pražanům osm utkání proti evropské špičce, v nichž si přišli na téměř 780 milionů korun, ukázalo?

Zvládnutá kvalifikace

Prošli zdlouhavou kvalifikací. A poměrně suverénně. Sparťané postupně vyřadili Shamrock Rovers, FCSB a Malmö. Pětkrát vyhráli, jednou remizovali. „Doteď mám husí kůži, cesta byla opravdu velmi náročná,“ uvedl křídelník Lukáš Haraslín v rozhovoru pro Ligu naruby. Letenští se dostali do Ligy mistrů po dlouhých devatenácti letech, proto přišla obrovská úleva. „Už rok před tím jsme byli blízko play off, teď jsme věděli, že to nemůžeme pustit. Liga mistrů je totiž úplně odstřelená od všeho,“ pokračoval slovenský reprezentant. Sparta se tak po dlouhé pauze dostala na vyšší level.