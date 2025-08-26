Sparťanský střed: vlastně nová posila i elegán bez vytížení. Kdy se dočká Mannsverk?
Sparťanský střed zálohy prochází v úvodu nové sezony vývojem - Qazim Laci už odešel, zájem je i o Kaana Kairinena, druhou stálici nedávné doby. Kdo nyní dostává víc prostoru a jaké další možnosti trenér Brian Priske doprostřed hřiště má? Projděte si, jaká je na Letné aktuální situace všech středopolařů.
Kaan Kairinen (26)
Zápasy: 9 (5 v lize, 4 v Konferenční lize)
Minuty: 747
Góly: 1
Asistence: 1
Přihrávky na zápas/úspěšnost: 51/91,3 %
Přihrávky do horní třetiny na zápas/úspěšnost: 7,95/87,9 %
Přihrávky do šestnáctky na zápas/úspěšnost: 1,3/63,6 %
Zachycené míče na zápas: 1,45
Defenzivní souboje na zápas/úspěšnost: 3,13/57,7 %
Brian Priske ho doslova oživil, zase hraje lehce a přesně, pomohl i proti Dukle, kdy dorazil jako střídající. Je tu však otázka, jak dopadne jeho možný přesun do Brém, kterému on sám je nakloněn. Čeká se jen, zda Werder přihodí milion eur, pak odejde.
Magnus Kofod Andersen (26)
Zápasy: 8 (4 v lize, 4 v Konferenční lize)
Minuty: 479
Góly: 1
Asistence: 1
Přihrávky na zápas/úspěšnost: 59,9/94 %
Přihrávky do horní třetiny na zápas/úspěšnost: 5,07/92,6 %
Přihrávky do šestnáctky na zápas/úspěšnost: 2,25/58,3 %
Zachycené míče na zápas: 2,25
Defenzivní souboje na zápas/úspěšnost: 5,82/67,7 %
Opakuje se to po každém zápase, MKA je vlastně nová posila, protože na jaře ho zbrzdily soukromé trable. Dodává kulturu technickou i kombinační. Vlastně z nepotřebného se vyšvihl do elitní dvojice, do níž aktuálně patří s Kairinenem.
Patrik Vydra (22)
Zápasy: 7 (4 v lize, 3 v Konferenční lize)
Minuty: 541
Góly: 1
Asistence: 2
Přihrávky na zápas/úspěšnost: 51,74/92,6 %
Přihrávky do horní třetiny na zápas/úspěšnost: 5,32/93,8 %
Přihrávky do šestnáctky na zápas/úspěšnost: 1,66/70 %
Zachycené míče na zápas: 2,66
Defenzivní souboje na zápas/úspěšnost: 4,49/51,9 %
Sezonu začal jednoznačně v základu, po Kairinenově boku. Jenže nebylo to úplně stoprocentní, navíc se vyšvihl Andersen. V poslední době odkopal dva zápasy na stoperu, kde vypadal poměrně slušně. Je to další alternativa.
Santiago Eneme (24)
Zápasy: 9 (4 v lize, 5 v Konferenční lize)
Minuty: 156
Góly: 0
Asistence: 0
Přihrávky na zápas/úspěšnost: 48,46/88,1 %
Přihrávky do horní třetiny na zápas/úspěšnost: 3,46/66,7 %
Přihrávky do šestnáctky na zápas/úspěšnost: 0,58/0 %
Zachycené míče na zápas: 1,73
Defenzivní souboje na zápas/úspěšnost: 3,46/66,7 %
Elegán, který dorazil z Liberce, zatím nemá vytížení, jak se čekalo. Na startu sezony ho Priske zkoušel na pravé desítce, ale nyní se zdá, že zapadne na svou klasickou pozici, což je osmička. Trenér ho postupně zabudovává, rozhodně by neměl strádat.
Lukáš Sadílek (29)
Zápasy: 7 (5 v lize, 2 v Konferenční lize)
Minuty: 477
Góly: 0
Asistence: 1
Přihrávky na zápas/úspěšnost: 42,83/89,9 %
Přihrávky do horní třetiny na zápas/úspěšnost: 4,53/83,3 %
Přihrávky do šestnáctky na zápas/úspěšnost: 2,08/72,7 %
Zachycené míče na zápas: 1,7
Defenzivní souboje na zápas/úspěšnost: 6,23/63,6 %
Jeden z kapitánů, proti Dukle dokonce nastoupil s páskou v základní sestavě, neprožívá lehké časy. Viditelně nepatří do základní rotace, nevejde se ani do tří prvních středních halvů. Klasicky bojuje, maká, je pozitivní, tím může potíže zahnat.
Nevyzkoušení
Markus Solbakken (25)
Byl na odchodu, zdálo se, že jej vykoupí Pisa, kde na jaře hostoval (postoupila do Serie A). Mluvilo se také o zájmu Legie Varšava. Přesto je zpátky v kádru, v neděli s Duklou byl opět na lavici. Priske ho chtěl navnímat, šanci v zápase mu však ještě nedal.
Sivert Mannsverk (23)
Posila z Ajaxu Amsterdam se poprvé posadila mezi náhradníky, do hry zatím nezasáhla. Je však jasné, že mladý Nor dostane šanci, byť byl primárně přiveden kvůli zájmu o Kairinena s Vydrou. Je možné, že se dočká už zítra v Rize.