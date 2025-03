Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 3 )

Vstoupit do diskuse ( 3 )

Nejpodstatnější část příběhu fantastického střetu v osmifinále Ligy mistrů napsal brankář PSG Gianluigi Donnarumma. Za 120 minut na Anfieldu neinkasoval a v penaltovém rozstřelu si smlsl na dvou střelcích domácích. „Jsem rád, že mohu odpovědět francouzským novinářům, kteří vůbec neví, co obnáší práce brankáře,“ vzkázal s úsměvem penaltový mág. Především díky genialitě italského gólmana tak PSG míří do čtvrtfinále soutěže. Proti Liverpoolu uspělo v odvetě poměrem 4:1 v penaltovém rozstřelu poté, co v součtu obou zápasů týmy hrály nerozhodně 1:1.