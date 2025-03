Hašek o plánu na MS: Schick a Chorý? Varianta. Hložka je škoda, Krejčí neřekl poslední slovo

Původní plán nevyšel, shodil ho ze stolu. V kritický moment, po výprasku od Gruzie, vsadil na rváče, pracanty. A tím trenér Ivan Hašek postavil fotbalovou reprezentaci na pevné nohy. „Změna byla potřeba, hráčská i systémová. Teď to jen dodělat do nejlepšího modelu,“ líčil 61letý kouč. S tím rozjede kvalifikaci mistrovství světa, což dřív označil za největší cíl. Za ním půjde třeba i s Patrikem Schickem. „Byli bychom blázni, kdybychom ho nevyužili,“ řekl v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz. Užijte si nový iSport naplno se zvýhodněnou cenou ročního iSport Premium>>>

V jeden den absolvoval nejméně dva hloubkové mediální výstupy. Ivan Hašek, reprezentační kouč, správně vytušil, že už jde do tuhého. Rychlé vyřazení z EURO a postup do elitní skupiny Ligy národů se momentálně mažou.

Ano, jeho angažmá se bude hodnotit podle toho, jestli protlačil národní tým na mistrovství světa. A klíčová kvalifikace startuje. „Jsme v rozhodující fázi, jedeme soboty a neděle, sedíme u televize nebo vyrážíme na zápas. Manželku a vnoučata ani nevidím. Tak to prostě je. Uděláme maximum, abychom byli úspěšní,“ líčil Hašek se vší vážností v sídle asociace. Promluvil o kritice po EURO, změně herního stylu, situaci kolem Patrika Schicka nebo možnosti získat Brazilce Ewertona.

O mistrovství světa jste už od začátku angažmá mluvil jako o hlavním cíli. Takže momentálně platí: všechno, nebo nic?

„Jasně jsme řekli, že cíl je postup. Kdyby se nepovedl, bral bych to jako osobní i týmový neúspěch. Měli bychom mít nastavené, že se čtyři roky připravujeme na mistrovství světa, které je absolutní vrchol. Teď jde do tuhého a začíná něco, proč jsem k reprezentaci přišel a co mě zajímá. Což musí motivovat také hráče.“

Neúčast na mistrovství světa byste bral jako osobní selhání?

„Život jde vždycky dál. Fotbal je zábava pro lidi a jsem šťastný, že mě tohle taky baví. Nebudu se z fotbalu nikdy hroutit, protože jsou důležitější věci. Jasně, strašně by mě to mrzelo, kdybychom nepostoupili. Ale vůbec si nepřipouštím, že se to stane. To bych musel přemýšlet před každým zápasem, že prohraju. A tak k tomu nepřistupuju.“

S týmem jste se po vyřazení z evropského šampionátu ocitli pod kritikou. Jak jste ji bral? Nezůstal ve vás pocit křivdy?

„Jsem soudný v tom, že se EURO moc nepovedlo. Nemyslím si, že jsme herně propadli, ale nehráli jsme oslnivý fotbal. Reálně jsme mohli postoupit, ale bohužel… Když nám nevyšel tenhle turnaj, aspoň jsme vyhráli Ligu národů B. Teď je potřeba jet dál a dostat tenhle tým na mistrovství světa. Hráči jsou s tím srozuměni a věřím, že jsou toho schopni.“

Ladislav Vízek, legenda a váš kamarád, napsal v komentáři pro deník Sport, že jste se s ním v období po EURO ani nebavil a nezvedal telefony. Kousal jste těžko negativní názory?

„Láďa furt vyprávěl, že jsme byli nejhorší tým na EURO. Má svou hlavu a bude mluvit pořád svým způsobem. Spíš se bojím, že co mu řeknu, to se druhý den objeví v novinách (směje se). Je pravda, že s ním komunikuju trochu míň, ale protože nemám moc čas chodit na tenis. Navíc mě bolí koleno. Ale telefon mu zvedám.“

Ale musel jste si v sobě kritiku zpracovat, že?

„Nemyslím si, že nás měli lidi chválit. Počítal jsem s kritikou, byla namístě, protože jsme skončili už ve skupině. Ale u někoho cítím, že je to i osobní.