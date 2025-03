Kouč Liverpoolu po vypadnutí z LM: Nejlepší zápas v kariéře! Vyplatí se vůbec první místo?

„Samozřejmě je to pro nás šok. Ale byla to skvělá bitva, jsem přesvědčený o tom, že fanoušci po celém světě si přáli, aby to nikdy neskončilo. Neuvěřitelný zápas, nejlepší, jaký jsem ve své kariéře zažil,“ uvedl Slot na tiskové konferenci.

Jeho tým ztratil náskok ve 12. minutě, kdy se prosadil Ousmane Dembélé. Oba celky měly spoustu gólových šancí a dvojzápasu kralovali brankáři Alisson s Gianluigim Donnarummou. Italský gólman PSG nakonec rozhodl penaltový rozstřel dvěma chycenými pokusy, Pařížané naopak byli bezchybní a pokutové kopy ovládli v poměru 4:1.

Liverpool v novém formátu Ligy mistrů vyhrál ligovou fázi, přesto se nevyhnul těžkému losu. PSG v prvním kole play off přešel ve francouzském derby přes Brest a formu potvrdil i proti anglickému soupeři. Ve čtvrtfinále narazí na lepšího z dvojice Aston Villa - Bruggy.

„Měli jsme smůlu, že jsme už v osmifinále narazili na takový tým. Člověka to donutí přemýšlet o tom, nakolik se vyplatí usilovat o první místo v ligové fázi. Ale takový je nový formát, pokud chceme Ligu mistrů vyhrát, musíme porazit všechny velké soupeře,“ řekl Slot.

Liverpool vypadl z Ligy mistrů i Anglického poháru, nizozemský kouč ale svou premiérovou sezonu na lavičce „Reds“ pravděpodobně zakončí ziskem nejméně jedné trofeje. Jeho tým má v Premier League náskok 15 bodů na druhý Arsenal, v neděli ho navíc čeká ve Wembley finále Ligového poháru proti Newcastlu.