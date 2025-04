Barcelona - Inter Milán 3:3. Bláznivý zápas, úžasné góly! Hosté vezou domů nadějný výsledek

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 2 )

Vstoupit do diskuse ( 2 )

Vítěz dvojzápasu se o trofej utká s lepším z dvojice Arsenal - Paris St. Germain, francouzský celek má před domácí odvetou náskok 1:0. Barcelona usiluje o první finále od roku 2015, kdy milionářskou soutěž naposledy ovládla. Celkem má na kontě pět titulů. Inter vyhrál nejprestižnější klubovou soutěž třikrát, ve svém posledním finále před dvěma lety neuspěl.

Inter prohrál minulé tři soutěžní zápasy bez vstřelené branky, v Barceloně se ale radoval už po 30 sekundách. Dumfries našel centrem před bránou Thurama a ten elegantní „patičkou“ vstřelil nejrychlejší gól v historii semifinále Ligy mistrů.

Barcelona odpověděla náporem, Torres trefil tyč. Hosté přesto v 21. minutě udeřili i z druhé gólové šance. Acerbi po rohu přiklepl míč hlavou Dumfriesovi a ten akrobaticky zvýšil.

Anketa Kdo letos vyhraje Ligu mistrů? Arsenal PSG Barcelona Inter Milán

O tři minuty později Yamal prokličkoval do vápna a obstřelem o tyč stylově oslavil svůj 100. soutěžní start za katalánský velkoklub. Ve věku 17 let a 291 dní navíc překonal hvězdu Realu Madrid Mbappého a stal se nejmladším střelcem semifinále Ligy mistrů.

Záhy mohl Yamal srovnat, brankář Sommer jeho pokus z úhlu vyrazil na břevno. Barcelona měla řadu dalších šancí a ještě do poločasové pauzy skórovala po další krásné akci. Pedri křižným centrem našel Raphinhu, který hlavou připravil ideálně míč zakončujícímu Torresovi.

Do druhé půle nenastoupil zraněný kapitán Lautaro Martínez, i bez nejlepšího střelce týmu se ale Inter po změně stran zvedl. V 63. minutě mu vrátil vedení hlavou Dumfries, domácí však ihned odpověděli rovněž po rohovém kopu. Po signálu trefil Raphinha nekompromisní ranou z 25 metrů břevno, od kterého se odrazil míč do zad Sommera a následně do brány.

Čtvrt hodiny před koncem mohl Dumfries korunovat svůj skvělý výkon další asistencí, Mchitarjan ale byl špičkou kopačky v ofsajdu a jeho gól neplatil. Skóre bláznivého zápasu se už nezměnilo ani v 87. minutě, kdy Yamal lobem překvapil Sommera a znovu trefil břevno. Výsledkem 3:3 skončil i poslední vzájemný duel ve skupině Ligy mistrů v sezoně 2022/23.