Dembélé srazil v prvním semifinále LM Arsenal, pak se zranil. Nic nevím, reagoval kouč PSG

Osmý gól v soutěži znovuzrozeného šikuly z úplného úvodu utkání rozhodl o náskoku do odvety. Ousmane Dembélé je jednoznačným tahounem ofenzivy Pařížanů v celé sezoně. Po neúspěšné štaci v Barceloně, kde měl před lety nahradit Neymara, se ve své domovině rozehrál do životní formy. Bohatému klubu už vystřílel francouzský titul a nyní ho výrazně přiblížil i k zisku té nejdůležitější trofeje – Champions League.

Jenže za týden v odvetě se francouzský mistr možná bude muset obejít bez lídra ofenzivy. Ve druhém poločase se útočník usadil na trávník a o chvilku později musel střídat. Jaký je jeho stav, v současné chvíli není jasné. „Nemůžu vám nic říct, protože opravdu nic nevím. Zítra půjde na lékařské vyšetření a uvidíme,“ sdělil bezprostředně po utkání trenér Luis Enrique.

Na první pohled by se nemělo jednat o nic vážného, ovšem příští týden by hvězdný Francouz mohl Paříži chybět. Jeho přínos je přitom v této sezoně naprosto klíčový. Proti Arsenalu už zářezem číslo 32 v sezoně rozesmutněl všechny fanoušky Gunners, kdy ve čtvrté minutě napálil míč naprosto nezadržitelně od tyče do brány a jediným zásahem rozhodl. „V prvních 10–15 minutách jsme se trápili. Jejich gól byl skvělý individuální moment, a právě to na téhle úrovni rozhoduje,“ uvědomuje si Arteta.

Anketa Kdo letos vyhraje Ligu mistrů? Arsenal PSG Barcelona Inter Milán Přihlásit se

Ve zbytku zápasu měl více ze hry domácí Arsenal, v šancích ovšem nezakončoval přesně a několikrát ztroskotal i na perfektním Donnarummovi. „To je přece práce gólmana, ne? Každý den pracují na tom, aby mohli tým v důležitých momentech zachránit a oba brankáři byli skvělí,“ odmítal trenér Luis Enrique chválit pouze jednoho muže.

Když už konečně jednou za obra v bráně Paříže míč domácí dostali, zrušil jejich radost po dlouhém zkoumání u videa těsný ofsajd. „Jsem šťastný, chvílema jsme trpěli, ale v závěru jsme pak mohli přidat i druhý gól. Pořád nás čeká odveta a bude to velmi těsné,“ řekl trenér Luis Enrique pro Amazon Prime.

Do domácí odvety si tak PSG nese velice slibný náskok, Arsenal je naopak na hraně vyřazení a pravděpodobně se bude muset smířit s další sezonou bez trofeje. Kanonýři však naději samozřejmě neztrácejí. „Je to teprve poločas a pořád máme velkou šanci dostat se do finále,“ věří Arteta.

Podaří se jeho týmu otočit nepříznivý stav na půdě soupeře?

Semifinále Ligy mistrů:

Arsenal - Paris St. Germain 0:1 (0:1)

Branka: 4. Dembélé. Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič - Borošak (video, všichni Slovin.). ŽK: Trossard, Saka - Hakimí, Neves

Sestavy:

Arsenal: Raya - Timber (83. White), Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly - Ödegaard (90. Nwaneri), Rice, Merino - Saka, Trossard, Martinelli. Trenér: Arteta

PSG: Donnarumma - Hakimí, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves (89. Zaire-Emery), Vitinha, F. Ruiz - Doué (76. Ramos), Dembélé (70. Barcola), Kvaracchelija. Trenér: Enrique