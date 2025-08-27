Soupeři Slavie v Lize mistrů: už jistý a nabitý první koš a „přijatelné“ varianty
Je libo Paris St. Germain, Liverpool, nebo Bayern Mnichov? Fotbalisté Slavie si na kompletní seznam možných soupeřů musí ještě počkat, ale list účastníků hlavní fáze Ligy mistrů už je téměř zaplněný.
Letos se podruhé už nelosují čtyřčlenné skupiny, ale osm soupeřů pro každý tým v ligové fázi s 36 účastníky a jednou tabulkou. Variant pro českého šampiona je tudíž dost. Jisté je, že má místo ve třetím koši a ve čtvrtek po 18. hodině dostane dva soupeře z každého ze čtyř výkonnostních košů seřazených podle koeficientů.
V prvním koši se nedá vybírat, pokud stojíte o přijatelného soupeře. Zkusme zmínit dvě možnosti.
Extrémně zajímavá by byla konfrontace s Paris St. Germain, pokud stojíte o nejlepší z nejlepších. Francouzský velkoklub dominuje. Jen za letošek ovládl poslední ročník Champions League, získal domácí titul i pohár, naposledy evropský Superpohár, unikla mu jen trofej po letním finále MS klubů.
Komu by slušel první koš
Pokud můžeme jeden z top týmů v prvním koši označit přece jen za schůdný, volba by padla asi na Dortmund. V minulé bundesligové sezoně se protlačil do Ligy mistrů až ze čtvrtého místa, novou sezonu zahájil remízou 3:3 na půdě St. Pauli a po 10 letech nevyhrál úvodní ligový zápas.
Varianty z košů dva až tři? I tam se „skrývají“ giganti, kterým by slušel první koš jako trvalý uchazeč o anglický titul Arsenal, Atlético Madrid i s exparťanem Dávidem Hanckem v sestavě, či Neapol jako poslední mistr Serie A.
Ve čtvrtém koši je přijatelných možností jednoznačně nejvíc. Největší senzací letošních předkol je zatím postup kyperského Pafosu a kazašského Almaty, belgický mistr Union Saint-Gilloise se Slavií dvakrát prohrál v loňském 3. předkole Ligy mistrů. Blízko postupu je Karabach proti Ferencvárosi…
Pokud bychom brali minulý ročník jako návod, když se chcete v Lize mistrů vejít mezi 24 nejlepších a myslet na postup do play off, musíte posbírat minimálně 11 bodů. Bude to pro Slavii pořádná výzva.