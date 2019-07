Los LM a EL: Plzeň i Sparta mají turecké soupeře, Jablonec může do Anglie | iSport.cz

Plzeň se v případě postupu přes řecký Olympiakos utká ve třetím předkole Ligy mistrů s tureckým Başakşehirem. Viktoria si dosud zahrála skupinu Ligy mistrů třikrát - v letech 2011, 2013 a v minulé sezoně, kdy jako vítěz české ligy prošla přímo do hlavní fáze prestižní soutěže. Tentokrát by Západočeši coby úřadující vicemistři museli na cestě do skupiny v nemistrovské části kvalifikace zdolat 2., 3. a 4. předkolo.

Plzeň pro los 3. předkola převzala vyšší koeficient Olympiakosu a byla mezi čtyřmi nasazenými týmy. Dostat mohla Bruggy s čerstvou posilou bývalým slávistou Simonem Delim, Krasnodar, LASK Linec nebo Basaksehir.

Istanbulský klub byl založen teprve v roce 1990 a současný název nese od roku 2014. S českými kluby se dosud v soutěžích UEFA neutkal. V uplynulé sezoně Basaksehir dlouho vedl tureckou ligu a útočil na titul, nakonec ale skončil druhý o dva body za Galatasarayem Istanbul. Pohárovým maximem klubu je účast v základní skupině Evropské ligy ze sezony 2017/18, v minulém ročníku vypadl ve 3. předkole stejné soutěže s Burnley.

Zápasy v Turecku tradičně provází bouřlivá kulisa. Basaksehir hraje domácí duely na stadionu Fatima Terima pro 17.156 diváků. K největším oporám týmu patří nejlepší týmoví střelci minulé ligové sezony - bosenský reprezentant Edin Višča a pětatřicetiletý brazilský útočník Robinho, Irfan Kahveci či aktuálně zraněný bývalý turecký reprezentant Arda Turan se 100 starty za národní tým.

Plzeň dosud hrála s tureckými kluby v pohárech dvakrát a pokaždé vypadla. V sezoně 2010/11 ve 3. předkole Evropské ligy po domácí remíze 1:1 a venkovní porážce 0:3 s Besiktasem Istanbul a v roce 2013 v druhém kole jarní vyřazovací fáze s městským rivalem Fenerbahce po prohře 0:1 doma a remíze 1:1 v Turecku. Odveta se tehdy hrála kvůli trestu po istanbulský klub za fanoušky před prázdným hledištěm.

Sparta zamíří do Turecka, Jablonec může do Anglie

Pokud by Plzeň s Olympiakosem vypadla, bude ji čekat třetí předkolo Evropské ligy. V něm tým Pavla Vrby případně narazí na Royal Antverpy. Dvojutkání by Viktoria zahájila na hřišti soupeře.

Své potencionální soupeře se dozvěděli také fotbalisté Jablonce a Mladé Boleslavi, kteří ale musejí nejprve přejít přes 2. předkolo EL. V případě postupu Jablonečtí vyzvou lepšího z dvojice Wolverhampton - Crusaders a měli by začínat v domácím prostředí. Na hřišti soupeře naopak odehrají případně první duel Mladoboleslavští, kteří se utkají s jedním z dua Alaškert - FCSB.

Jméno protivníka pro 3. předkolo Evropské ligy se dozvěděla také pražská Sparta. Letenští budou o postup bojovat s tureckým Trabzonsporem, za který nastupuje i český reprezentant Filip Novák. Sparťané začnou dvojzápas doma.

Los 3. předkola Ligy mistrů

Mistrovská část:

Kluž/Maccabi Tel Aviv - Celtic Glasgow/Kalju (Est.),

Sutjeska Nikšič (Č. Hora)/APOEL Nikósie - Dundalk (Ir.)/Karabach (Ázerb.),

PAOK Soluň - Ajax Amsterdam,

Saburtalo Tbilisi/Dinamo Záhřeb - Ferencváros Budapešť/Valletta (Malta),

Crvena Zvezda Bělehrad/HJK Helsinky - The New Saints (Wal.)/FC Kodaň,

Maribor/AIK Stockholm - BATE Borisov (Běl.)/Rosenborg Trondheim.

Nemistrovská část:

Basaksehir Istanbul - Viktoria Plzeň/Olympiakos Pireus,

Krasnodar - FC Porto,

Club Bruggy - Dynamo Kyjev,

PSV Eindhoven/FC Basilej - LASK Linec.

