Slávistka vedle Messiho a Ronalda! Svitková bojuje o NEJ gól sezony | iSport.cz

Parádní volej Ronalda proti Manchesteru United, dechberoucí sólo Naniho proti Karabachu. Vybírat mezi deseti nejkrásnějšími brankami minulé sezony je pořádná fuška, ale minimálně čeští fanoušci by měli mít jasno. UEFA zpozorovala sílící zájem o ženský fotbal a zařadila do výčtu také branku Kateřiny Svitkové, která působila v dresu pražské Slavie a stala se zároveň českou fotbalistkou roku 2018.

Kateřina Svitková levels it up for @SlaviaZeny with this beauty! @FCBfrauen have the slight advantage heading back to Germany in the second leg of the #UWCL quarter-final. pic.twitter.com/6ZJfElawwW — Tiki Talka Podcast (@tikitalkapod) March 21, 2019

Svitková se ve čtvrtfinále Ligy mistryň se postarala o parádní a extrémně důležitou branku. V zaplněném Edenu před sedmi tisíci diváky, vyrovnávala v 72. minutě na 1:1. „Můj první gól za reprezentační A tým jsem dala z podobné vzdálenosti, střela šla přímo do šibenice, takže to byl ještě o trošku hezčí gól. Nepadl ale v takto důležitém zápase. Byla to sice kvalifikace, ale nebylo to tohle," komentovala hned po zápase. V odvetě Pražanky na německé soupeřky nestačily poměrem 1:5 a sen o semifinále se rozplynul.

Ve výčtu nejhezčích branek ale nezaznívá jméno Slavie naposledy. Fanoušci mohou vybrat i branku Pedra z Chelsea ze stejné části soutěže, která znamenala výhru londýnského klubu v odvetném zápase 4:3 (celkově 5:3).

I tak ale není o českých zástupcích slyšet naposledy. Další z 10 nejkrásnějších branek sezony byl podle UEFY také výstavní volej Ismaïly Sarry v základní skupině Evropské ligy proti Jablonci (1:2). Vlastimil Hrubý se tenkrát natahoval proti náramné bombě marně.

"Dočkal" se také český národní tým. Reprezentace U17 totiž obdržela ve čtvrtfinále mistrovství Evropy do sedmnácti let od Francie hned šest gólů a jedna z nich byla výstavní. Jak gól padl? Enzo Millot se prosadil geniálním lobem, který zapadl přesně do sítě. Výběr ze země galského kohouta nakonec vypadl v semifinále s vicemistrem z Itálie.

1° quarto di finale #FranciaCechia #FRACZE 6-1:

la Francia apre il match con questa bellissima rete di Enzo Millot e poi domina subendo il gol della bandiera ceca solo al 95'.

Quattro reti di Adil Aouchiche (9 in tutto il torneo) e primo gol per Kelian Wa Saka. #u17euro 2019 pic.twitter.com/DEXPJheXYF — Riccardo Bianchini (@BianchiniR8) May 13, 2019

Další nejhezčí trefy obstarali už zmiňovaný Nani (Sporting) proti Karabachu v základní skupině Evropské ligy, Lionel Messi při výhře Barcelony 3:0 nad Liverpoolem v semifinále Ligy mistrů, Ivan Rakitič při výhře stejného klubu nad Tottenhamem 4:2, David Faupala v základní skupině EL (Apollon - Lazio 2:0), Danilo (Portugalsko - Srbsko 1:1) a Cristiano Ronaldo (Juventus - Manchester United 2:1). Všechny góly si můžete pustit zde.