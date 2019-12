KOEFICIENT: Nejhorší česká sezona za 11 let, udržení pěti týmů bude na hraně | iSport.cz

Domácí bránili náskok v deseti, do sprch musel po druhé žluté karte Julian Weigl • Reuters

Borussia slaví. Dortmund postoupil do jarní fáze Ligy mistrů • Reuters

Český klubový fotbal zažil nejhorší pohárovou sezonu za posledních 11 let. Tuzemské týmy v tomto ročníku získaly do národního koeficientu jen 2,5 bodu, což je nejméně od sezony 2008/09. I tak by Česko mohlo udržet v žebříčku zemí UEFA první patnáctku, která i pro přespříští ročník znamená nadále pět celků v pohárech.

Česko v této sezoně mělo v základních skupinách po pěti letech pouze jediného zástupce - pražskou Slavií. Červenobílí, kteří skončili v hlavní fázi Ligy mistrů poslední a neprošli do jarní části evropských pohárů, připsali do koeficientu osm bodů. Čtyři z toho měli jako bonus za postup do skupiny.

Mladá Boleslav uhrála dva body, Plzeň 1,5 bodu a Jablonec se Spartou jen půl bodu. Celkový součet získaných bodů se dělí počtem týmů v sezoně, v českém případě tedy kluby připsaly 2,5 bodu.

Navzdory nepovedenému ročníku zatím tuzemské týmy klesly v žebříčku pouze o jednu pozici na čtrnácté místo. Klíčové je, aby české kluby udržely elitní patnáctku, což se jim může povést.

SESTŘIH LM: Dortmund - Slavia 2:1. Domácí slaví, sešívané deptal gólman Bürki

Hodně napoví středeční a čtvrteční závěr pohárového podzimu, v němž se představí většina pronásledovatelů. Patnácté Skotsko ztrácí téměř bod, šestnáctý Kypr přes bod a sedmnácté Řecko přesně dva body.

Pokud český fotbal zůstane v elitní patnáctce, bude mít jako doposud jistotu pěti celků v pohárech - dvou v kvalifikaci Ligy mistrů, jednoho v Evropské lize a dvou v nové soutěži, která začne v roce 2021 pod názvem Evropská konfederační liga.

V tomto ročníku se hraje o nasazení pro přespříští sezonu 2021/22, v sezoně 2020/21 už české kluby mají pět míst zaručených. Pokud by tuzemský fotbal z elitní patnáctky vypadl, přišel by o jednu pozici v Lize mistrů a navíc by žádný z týmů nehrál Evropskou ligu, ale až konfederační ligu.

Velký propad každopádně čeká české kluby před začátkem příští sezony, ve které se bude hrát o nasazení pro ročník 2022/23. Jelikož tuzemské týmy budou odečítat nadprůměrnou sezonu 2015/16, mohlo by Česko v létě podle aktuálních propočtů klesnout až na 18. nebo 19. místo.