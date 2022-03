Zlatá éra Slavie: jen kolaps zabrání dalšímu kroku k půldruhé miliardě

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Střet s Lincem je po prvním kole rozjetý náramně, rakouský sok v Edenu málem házel ručník do ringu. Prohrál 1:4 a dnes musí mazat třígólovou ztrátu. Po úvodním seznámení s terénem se zdá, že LASK svede obrat jen v případě děsivého kolapsu Slavie. Postup do čtvrtfinále Konferenční ligy je nesmírně blízko. A s ním i další plnění pokladny. V éře Jindřicha Trpišovského sešívaní vydělali v Evropě úctyhodných 1,32 miliardy korun. Dnes můžou do kasy přihodit dalších téměř třicet milionů.

Hromadění zlaťáků začalo před třemi a půl lety, v létě 2018. Byť Slavia nezvládla hned první mezinárodní konfrontaci za vlády Jindřicha Trpišovského a neproklestila si cestu do Ligy mistrů přes Dynamo Kyjev, v Evropské lize, kam propadla přímo do skupiny, udělala terno. Přes tři vítězství ve skupině a heroické vyřazení Sevilly se zastavila až ve čtvrtfinále. Na konci jara 2019 si na účetních UEFA nárokovala přesně čtvrt miliardy korun.

Výsledná cifra se každoročně skládá z několika položek. Za účast v základní skupině, významnou úlohu hrají odměny za výsledky, také za konečné umístění v tabulce skupiny či postupové bonusy ve vyřazovací fázi. Dále klubům naskočí suma na klubový koeficient a za podíl z televizních práv (market pool).

O rok později, v sezoně 2019/20, vystavovala Slavia evropské federaci fakturu na téměř dvojnásobnou částku. Přesně 490 milionů korun. Přes Kluž se slavně probourala do Ligy mistrů, z čehož jí plynuly štědré „desátky“. Navzdory tomu, že si zahrála jen šest skupinových zápasů (Inter, Dortmund, Barcelona), vydělala nejvíc za uplynulé čtyři sezony.

V dalším ročníku se znovu vydala až mezi osm nejlepších v Evropské lize, do kasy jí přiteklo ale méně, přesto nesmírně zajímavých 415 milionů. A v aktuálním ročníku? Odměny v Konferenční lize jsou logicky nejmenší ze všech tří soutěží starého kontinentu. Zatím mají sešívaní jistotu 165 milionů.

A to s největší pravděpodobností nejsou u konce. Pokud dnes nezkolabují v St. Pöltenu proti Linci, kdy budou hájit tříbrankový náskok z první partie, může klubový pokladník počítat s dalšími necelými třiceti miliony do plusu. O jeden podstatný důvod víc se snažit o třetí postup do čtvrtfinále evropské soutěže za poslední tři roky.

„Upřímně, netušil jsem, že jde o tak vysokou částku. Téměř miliarda a půl je moc hezké číslo. Je to příjemná stránka mince. Byť spíš vnímáme transferové částky, které jsou pro celý klub velmi zajímavé. Ale tohle je příjemná stránka úspěchů, jelikož Slavii vyděláme nějaké peníze,“ říká Jindřich Trpišovský.

Zároveň však upozorňuje, že nemalá část celkové sumy se ihned rozpustí do jiných nákladů. Ať už na cestování, či na vytvoření kvalitních podmínek pro mužstvo. „Všichni víme, jak je to v Česku s televizními právy, proto si moc dobře uvědomujeme, že každý takový příjem je pro klub obrovský bonus umožňující rozvoj celé Slavie. V zimě jsme dobudovali novou regeneraci, předtím tréninkové hřiště, také posilovnu. Jde to ruku v ruce,“ vypočítává.

Byť to Trpišovský nerad slyší, pokud by se Slavia probojovala do finále Konferenční ligy, do kasy by jí přiteklo minimálně dalších 148 milionů, v případě triumfu pak celkem 271 milionů. Výdělek čistě z evropských pohárů by překročil magickou hranici miliardy a půl korun.

„Už jen postup přes Linec by ale byl fenomenální úspěch,“ praví slávistický kouč.

K tomu stačí dnes nepropadnout v odvetě. V pátek by pak Slavii tuze zajímal losovací ceremoniál ve švýcarském Nyonu.

Slavia a její příjmy od UEFA v éře Jindřicha Trpišovského

Pomalu se blíží k půl druhé miliardy korun. Částka, kterou dokázala Slavia za doby trenéra Jindřicha Trpišovského vyrazit díky svým výsledkům z UEFA. O další miliony hraje dnes, v této sezoně Konferenční ligy může pohodlně přelézt hranici 200 milionů korun. Sumy jsou uvedeny přesně podle toho, jak je sama ve svých zprávách zveřejňovala evropská asociace, nejsou započítány příjmy ze vstupného.