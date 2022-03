Trpišovský před odvetou: Postup by byl fenomenálním úspěchem

PŘÍMO ZE ST. PÖLTENU | Po výhře 4:1 v prvním utkání má Slavia v osmifinále Konferenční ligy k dobru tři branky, žene ji vidina třetího postupu do čtvrtfinále evropských pohárů za uplynulé čtyři roky. „Byl by to fenomenální úspěch. Máme to dobře rozehrané a chceme to za každou cenu dotáhnout,“ vzkazuje Linci slávistický trenér Jindřich Trpišovský. Nadšení ale brzdí tradiční výrazné problémy se sestavou. Ke stálým marodům se před odvetou připojili Daniel Samek a Lukáš Masopust. Naopak se vrací Taras Kačaraba.

Stále máte personální problémy. Jaký je zdravotní stav mužstva před odvetou?

„Kdybych vyjmenoval, kdo je k dispozici, bylo by to kratší. Mění se to každou hodinou, jsme také omezeni evropskou soupiskou. Z druhé strany se blíží k návratu hráč, na kterého strašně dlouho čekáme (Lukáš Provod). To je pozitivní zpráva. Na odvetu s Lincem jsme ale hodně dobití. Odjel s námi Taras Kačaraba, oproti prvnímu zápasu také Ondra Lingr a Ivan Schranz. Doma ale musel zůstat Dan Samek, Lukáš Masopust není úplně v pořádku. Spousta dalších kluků si prošla nějakými problémy. Budeme rádi, když postavíme základní jedenáctku plus čtyři pět hráčů na dostřídání. Je to podobné jako před prvním zápasem. O definitivním složení týmu se rozhodneme po zítřejším tréninku.“

Pokud postoupíte, potřetí za poslední čtyři roky se probojujete do čtvrtfinále evropské soutěže. Je to motivace navíc?

„Byl by to fenomenální úspěch. Máme to dobře rozehrané a chceme to za každou cenu dotáhnout.“

Očekáváte výrazně těžší zápas, než před týdnem?

„Proti nám stojí houževnatý soupeř, který i v prvním zápase ukázal svoji kvalitu. LASK byl některých fázích velmi nepříjemný, což potvrdil i v posledním ligovém zápase, který zvládl s přehledem (6:0 s Tirolem).“

Nerad mluvíte o postupu do finále Konferenční ligy, natož o celkovém vítězství. Ovšem nyní máte v ruce velmi dobré karty. Změnil jste názor? Dovedete si postup až do finále představit?

„Ne, nezměnil. Zítřejší zápas bereme, jako kdyby to byl vyřazovák, tedy jediné utkání o postup. Budeme chtít zase vyhrát. Pro nás je důležitý i boj o koeficient do dalších sezon.“

V prvním duelu jste protočil šestnáctiletá dvojčata Pudilova. Plánujete další překvapení v sestavě?

„Budeme vycházet z aktuální situace, máme před sebou čtvrteční a nedělní zápas, pak je reprezentační pauza. Není na co se šetřit, nemusíme nutně rotovat. Roli bude hrát i typologie zápasu a rozestavení soupeře. Sestava bude poskládaná tak, abychom se prosadili svoji vlastní hrou a eliminovali přednosti soupeře. Zejména jejich agresivitu.“