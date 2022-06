Los evropských předkol: Plzeň, Slavia i Sparta znají možné soupeře

Plzeň už zná možné soupeře pro středeční los 2. předkola Ligy mistrů. UEFA rozdělila týmy do třech různých skupin, nasazený český mistr narazí na jednoho z následujících týmů: HJK Helsinky/RFS Riga, The New Saints/Linfield a FC Balkani/Žalgiris Vilnius. Zopakovat se tak může souboj s velškým TNS, se kterým Viktoria loni svedla velkou bitvu v 3. předkole Konferenční ligy. Možné soupeře pro 2. předkolo Konferenční ligy znají i Slavia se Spartou.