Možní soupeři pro české týmy: Dvakrát osmifinále! A třeba Sparta - AC Milán?

Slávisté se radují z vítězství nad Servette, které jim zařídilo postup do osmifinále Evropské ligy • Reuters

Velkolepý pohárový podzim se přelévá do jara. Tři české kluby, které zasáhly do Evropské a Konferenční ligy, pokračují ve svých soutěžích dál. Fotbalisté Slavie (EL) a Plzně (KL) jako vítězové skupin postupují rovnou do osmifinále a úvodní jarní play off kolo přeskočí, Sparta přes vynikající finiš skončila druhá a utká se s některým z třetích týmů ze základních skupin Ligy mistrů. Losuje se v pondělí.

Evropská liga

losování v pondělí 18. prosince od 13:00

Fotbalisté Slavie za sebou nechali AS Řím a ocitli se ve společnosti vítězů skupin, kam patří třeba Liverpool, vedoucí tým Premier League, rozjetý Leverkusen i s českým triem Schick, Hložek, Kovář, nebo West Ham, poslední vítěz Konferenční ligy.

Pro Spartu začne pohárové jaro už v play off kole. V něm může narazit na AC Milán, nabízí se také Benfica Lisabon s Davidem Juráskem. Další možností je Feyenoord Rotterdam, kde působí exsparťan Dávid Hancko a exslávista Ondřej Lingr. To by bylo třeba přání také kapitána Sparty Ladislava Krejčího.

Konferenční liga

losování v pondělí 18. prosince od 14:00

V Lize mistrů to dokázali Real Madrid a Manchester City, v Evropské lize Leverusen. A v Konferenční lize se k nim přidala Plzeň - svoji skupinu projela bez ztráty bodu. Nyní bude čekat, kdo v únoru postoupí do osmifinále. Do něj se mohou dostat Frankfurt, Slovan Bratislava i další...

Liga mistrů

losování v pondělí 18. prosince od 12:00

Největší favorité Ligy mistrů (snad s výjimkou Paris St. Germain) zůstávají v prvním koši mezi nasazenými pro los osmifinále. Proti nim se postaví druhé nejlepší týmy ze základních skupin. Platí, že se nemohou potkat týmy ze stených zemí a ty, které proti sobě už v tomto ročníku soutěže nastoupily. Může dojít na zopakování osmifinálových bitev z minulé sezony Manchester City - Lipsko či Bayern Mnichov - PSG.