Krejčí po postupu: Kdo se vzdává, nemůže hrát fotbal. Přeje si Hancka

Když kapitán Ladislav Krejčí měl zhodnotit podzim Sparty, odpověděl: „Jedna minus, protože jsme nevyhráli všechno.“ Ano, ale zásadní zápas český mistr zvládl. Letenští porazili Aris Limassol 3:1 a postoupili do play off Evropské ligy. „Jsme šťastní,“ líčil stoper letenského týmu, který si přeje při pondělním losu Feyenoord s Dávidem Hanckem.

Čekal jste až tak dobrý začátek?

„Takový příjemný scénář ani nevymyslíte. Představovali jsme si, že musejí dát dva góly, takže hra bude otevřená a my bychom mohli dát gól z brejků. To vycházelo a jen díky našemu nastavení to dobře dopadlo. Předvedli jsme super první poločas.“

Martin Vitík v první půli vyhlavičkoval nebezpečnou střelu. Byl to důležitý moment?

„Zásadní. Bylo to skvělé. Viťas je v tomhle věku do obrany jeden z nejlepších, co znám. Klobouk dolů jak čte situace jeden na jednoho a jak kryje prostor.“

Po porážce s Rangers jste s nadsázkou hráli jen o Konferenční ligu, nakonec je to jinak…

„Jsme šťastní. Je to velice kvalitní soutěž a jen se potvrdilo, že když budeme věřit až do konce a budeme pořád stejně pracovat, může se nám to vyplatit. Jsem rád, že jsme si tohle potvrdili. Měli jsme to nakonec ve vlastních rukách a byli jsme na to připravení.“

Věřil jste před posledními dvěma zápasy, že se to může podařit?

„Jsem tak nastavený pořád. Jestli se někdo vzdává, nemůže hrát fotbal.“

Koho si přejete do další fáze?

„Hanciho (bývalý spoluhráč Dávid Hancko, který hraje za Feyenoord).“

Sledujete i soupeře z Ligy mistrů?

„Samozřejmě máme o nich povědomí, je to nejlepší soutěž a já si přeju jen nejlepší týmy.“

Pomohli vám i fanoušci, kteří vytvořili dobrou atmosféru?

„Paráda. Od začátku byli slyšet a jsme rádi, že si to s nima můžeme společně užít. Jsou součástí toho úspěchu a doufám, že i pro ně dostaneme zajímavé soupeře.“

Jak byste ohodnotil Spartu za podzim?

„Jedna minus. Nevyhráli jsme všechno.“

Čeká vás už poslední zápas, pak máte volno. Těšíte se?

„Ještě se budeme koncentrovat na poslední zápas a pak se těším hodně, až si všichni od sebe odpočineme, protože je toho hodně.“

Co říká o českém fotbale, že na jaře budou tři jeho zástupci?

„Je to jenom dobře pro všechny, že jsou konkurenceschopní v Evropě a můžeme se porovnávat proti těm nejlepším, tím se zvyšuje i kvalita české ligy a povědomí pro zahraniční hráče, aby sem případně přestoupili.“