Koubek: Neplivejme na český fotbal. Dokázali jsme něco unikátního

Vážíte si rekordního počtu osmnácti bodů ve skupině?

„Když se nalosovala naše skupina, nenapadlo by mě, že to dokážeme. Dokázali jsme něco speciálního, unikátního, jde o zápis do historie. Mám velkou radost, že se nám to povedlo, hlavně je to uznání pro hráče, že to dokázali. Prožíváme skvělé chvíle.“

Proč vám tolik sedly evropské zápasy?

„Asi kouzlo evropské scény, hráči se možná dokážou ještě víc koncentrovat, vědí, že je to ostře sledované. Tým se semknul ve chvílích, kdy na hráče svítily reflektory. Máme mladé hráče, co se chtějí ukázat. Těžko se to přesně popisuje, je to taková směska pocitů, myšlenek, v každém zápase skupiny najdu spousty různých motivů. Správně jsme se namotivovali, především byli důslední v defenzivě, na tom to stojí. Doma jsme nedostali žádnou branku, celkově jenom jednu. Neexistuje jedna generální odpověď, proč se nám tolik dařilo. Určitě to nebylo silou soupeřů. V podobné skupině hrála před rokem Slavia a byla obtížná (Pražané navíc nepostoupili). Asi bych to nazval evropskou motivací být vidět.“

Jaký pocit máte z týmu?

„Na hráče jsem hrdý, máme radost, že kádr ukázal velkou životaschopnost. V závěru podzimu dostala řada hráčů prostor a uchopili to velice správně. Prokázali sportovní úroveň.“

Zamotali vám hlavu směrem ke skladbě kádru do jarní části?

„Vždycky je třeba okysličit mužstvo, ale jak jsem říkal, kádr ukazuje životaschopnost. Změny nějaké mohou přijít, ale nemám přesné informace. Z pohledu trenéra vidím, že není třeba něčeho razantního.“

Budete postrádat Rafia Durosinmiho, pokud v zimě přestoupí?

„O hráče mají zájem týmy z vyspělých evropských lig. Pokud ho ztratíme, bude to oslabení, stačí se podívat na jeho bilanci, než se zranil. S ním bychom možná byli ještě dál, ale dokázali jsme ho nahradit. Ostatní pochopili, že to na nich stojí, a zabrali.“

Přejete si do jarního osmifinále nějakého zvučného soupeře?

„Fotbal se dá hrát s každým, nepřemýšlel jsem o konkrétním soupeři. Trošku jsem si prohlížel postupující týmy, jsou tam dobré, blyštivé značky.“

Na jaké pozice si představujete posily?

„Teď mě netrapte… Použiju klišé a řeknu to tak, že do každé řady se dá udělat dobrý hráč.“

Těší vás, že vám v zápase s Astanou vyšly změny v sestavě?

„Poločasová střídání (místo Kalvacha a Šulce přišli Traoré a Mosquera) byla plánovaná, bez ohledu na aktuální výsledek. Plánovali jsme to tak, abychom zátěž čtyř dnů maximálně rozdělili do celého kádru. Nesouviselo to s vývojem zápasu. Změny ale vyšly, dokonce nám na hřiště přinesly energii.“

Pochválíte dvougólového Jhona Mosqueru?

„Také Honza Kliment přišel a nahrál na gól, tahle střídání se nám povedla. Mosqi odvedl to, co se od něj očekávalo. Věřím, že v Plzni neřekl poslední slovo.“

Výkony v Evropě se zvedá hodnota mladých hráčů, o které může být zájem.

„Ať chodí nabídky, to je v pořádku. Hodnota hráčů asi roste, ale takhle já nepřemýšlím. Pro mě je rozhodující jejich sportovní vývoj, rostoucí sebevědomí. V mladém věku jsou schopni čelit vysoké konkurenci, je potěšitelné, že si sáhli na evropské zápasy.“

Vnímáte rostoucí výkony osmnáctiletého brankáře Viktora Baiera?

„Je to velký talent s mezinárodním přesahem. Pokud to půjde správnou cestou, napadá mě Petr Čech , klidně může jít v jeho šlépějích.“

Uklidňuje vás, že může nahradit Jindřicha Staňka, o kterém se mluví v souvislosti se zájmem Slavie?

„Za prvé ještě není nic hotové. Ale tyhle věci jdou mimo mě. Rozhodují je majitelé, pan Šádek, na tohle jsem malej pán, abych to nějak ovlivnil.“

Co pro český fotbal znamená, že do jarní fáze postoupily všechny tři týmy?

„Važme si našeho fotbalu, neplivejme na něj a nešpiňme ho. Někdy nechápu, co lidé píšou na diskuzních fórech.“