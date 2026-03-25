Sparťanky byly blízko senzaci v semifinále. Silné Hammarby ale otočilo v závěru

Sparťanky podlehly Hammarby 2:3Zdroj: ČTK / Krumphanzl Michal
Sparťanky slaví gól do sítě Hammarby
ČTK, iSport.cz
Evropské poháry
Sparťanské fotbalistky v úvodním semifinálovém utkání Evropského poháru podlehly doma Hammarby 2:3. Vedoucí tým české ligy ve druhé půli otočil skóre, ale totéž se v závěru povedlo hostujícím hráčkám. Odveta je na programu příští čtvrtek ve Švédsku. Vítěz ve finále, které se rovněž bude hrát na dva zápasy, vyzve jiný švédský celek Häcken, nebo Frankfurt.

Úřadující švédské vicemistryně měly na Letné v prvním poločase řadu šancí, jenže žádnou z nich nevyužily. Dorážku Koivistové vyškrábal brankářka Harantová na břevno. V nastavení úvodního dějství ale udeřila Sörumová.

Po změně stran v rozmezí 60. až 83. minuty obrátily stav Stárová s Khýrovou. Tři minuty po vedoucí trefě srovnala Reidyová. Duel směřoval k remíze, jenže Hammarby skórovalo i v nastavení druhé půle zásluhou střídající Petersonové.

Evropský pohár je od této sezony novinkou ve fotbalovém kalendáři. Ženské týmy dosud hrály pouze Ligu mistryň. Sparta je posledním českým zástupcem v ženských pohárech. V soutěži dosud prošla přes Ferencváros, Young Boys Bern a Austrii Vídeň.

Úvodní utkání semifinále Evropského poháru fotbalistek:

Sparta Praha - Hammarby 2:3 (0:1)

Branky: 60. Stárová, 83. Khýrová - 45.+1 Sörumová, 86. Reidyová, 90.+2 Petersonová.

Sestava Sparty: Harantová - Retkesová, Sonntagová, Pochmanová, Bartoňová (72. Bridgesová) - Kotrčová, Černá, Stárová - Ospecková, Bergfordová (64. Rancová), Khýrová. Trenér: Steiner.

