Koeficient před sezonou: jak je na tom Česko? Tuhý boj o desítku a Ligu mistrů
Další evropská sezona je tu a dnes se do předkol zapojí také české kluby. Hradec Králové a Jablonec už dnes začnou pouť, na kterou jejich fanoušci roky čekali. Slavia, Sparta a Plzeň mají ligovou fázi některé ze soutěží UEFA jistou a do Evropy vyrazí až později. Jak je na tom na startu pohárové sezony český koeficient? Česko nyní zůstává na stejném místě, kde skončilo poslední ročník, tedy na klíčovém desátém stupínku.
Právě desátá příčka by měla být cílem i pro nadcházející sezonu, protože zaručuje přímý postup do ligové fáze Ligy mistrů, což kromě prestižního bonusu pro mistra Chance ligy přináší také pořádnou finanční injekci celému českému fotbalu.
Hlavním cílem tedy zůstává – stejně jako v předchozí sezoně – odrážet útoky Řecka a Polska, kterým se výrazně povedla minulá sezona, a nyní jsou nebezpečně blízko.
Oba hlavní rivalové v posledním ročníku zářili, Řecko připsalo 14,200 bodu, Poláci dokonce 15,750. Nyní je tedy situace za poslední pětiletku následující: 10. Česko má 43,025 bodu, 11. Polsko 42,325 a 12. Řecko 40,412.
Roli už zde hraje již započtený bonus za kvalifikaci Slavie do skupinové fáze Ligy mistrů, což pro Česko znamená šest bodů, takže děleno pěti kluby v Evropě už svítí v české kolonce nově 1,200 bodu.
Pojďme si zopakovat, jak systém bodování funguje. Každé zemi se přičítají body za úspěchy v evropských pohárech. Odměny jsou za každou remízu, výhru a bonusy za postup. Klíčové je právě již zmíněné dělení.
Každá asociace vyšle do Evropy určitý počet zástupců, v případě Česka jde o pět klubů: Slavii, Spartu, Plzeň, Hradec Králové a Jablonec. Veškeré body, které některý z klubů získá, se pak do národního koeficientu vydělí počtem účastníků, které na začátku sezony do soutěží UEFA vyslal. Proto se česká hromádka po zisku šesti bodů na účast v hlavní fázi Champions League rozrostla pouze o 1,200 bodu.
To platí po celou sezonu, bez ohledu na to, jestli jednotlivá mužstva uspějí v kvalifikaci, která je tím pádem naprosto klíčová. Nejenže samotná předkola mohou přinést velmi zajímavý bodový zisk, ale hlavně při úspěchu dávají další velkou šanci přispět v hlavní fázi jednotlivých soutěží.
Česko v minulé sezoně těžilo právě z toho, že se Sparta prokousala přes tři kvalifikační kola Konferenční ligy a do hlavní fáze se podívaly čtyři české kluby. Minimálně tři se na evropský podzim můžou těšit znovu.
Slavia má jistou Ligu mistrů, Sparta minimálně Evropskou ligu a Plzeň i při prohře spadne nejhůř do ligové fáze Konferenční ligy.
Výrazně by se však hodila pomoc od minimálně jednoho z dalších klubů. Hradec i Jablonec musí projít přes tři kvalifikační kola, přičemž Votroci si můžou dovolit jedno zakopnutí, které by je poslalo „pouze“ o soutěž níž a místo Evropské ligy by se prali o Konferenční.
Jak už bylo zmíněno výš, hlavním cílem pro české kluby v této sezoně, která bude určovat nasazení do pohárů pro sezonu 2028/29, je udržení desáté příčky. Jedním okem se ovšem určitě vyplatí koukat i nahoru, kde je s náskokem 3,550 bodu deváté Turecko a bez šance není ani případný atak na Nizozemsko. To má sice náskok 7,704 bodu, jenže má za sebou několik slabších sezon a do Evropy znovu vyslalo šest klubů, takže celý zisk bude dělit větším počtem účastníků.
Udrží Česko desátou příčku a přímou vstupenku do Ligy mistrů i pro další sezony?
|Rozdělení míst podle koeficientu UEFA
|Pořadí
|Liga mistrů
|Evropská liga
|Konferenční liga
|8.–9. místo
|1× ligová fáze
1× 3. předkolo
|1× 4. předkolo
1× 2. předkolo
|1× 2. předkolo
|10. místo
|1× ligová fáze
1× 2. předkolo
|1× 4. předkolo
1× 2. předkolo
|1× 2. předkolo
|11.–12. místo
|1× 4. předkolo
1× 2. předkolo
|1× 4. předkolo
1× 2. předkolo
|1× 2. předkolo
|13.–14. místo
|1× 4. předkolo
1× 2. předkolo
|1× 3. předkolo
|2× 2. předkolo