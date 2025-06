Novinky na MS klubů. Nezvyklý nástup, roh za zdržování… Ohodnotili jsme, jak fungují

Zápas z pohledu sudího už fanoušci vidí často v hokeji. Novým standardem je to i při fotbale. Na MS klubů sledují živé záběry před zápasem či při losu. Naopak pohled na góly a další momenty jsou vysílány až se zpožděním. V případě čehokoliv kontroverzního je lze vynechat.

Verdikt: Stejně jako kamery, které se vznášejí nad hřištěm, přináší i „referee cam“ nový pohled na fotbal pro fanoušky.

Referee body camera in action. We can expect to see more of this at @FIFACWC ⚽️



Footage from Botafogo vs. Pachuca in the FIFA Intercontinental Cup 2024™ where body cameras were trialled. #TakeItToTheWorld | #FIFACWC | #FootballUnitesTheWorldpic.twitter.com/A30PiFDDA1