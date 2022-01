Aubameyang se vrací z Afrického poháru, po covidu má nález na srdci

Pierre-Emerick Aubameyang se vrací zpátky do Arsenalu • Reuters

Pierre-Emerick Aubameyang se vrací zpátky do Arsenalu • Reuters

Gabonští fotbalisté Pierre-Emerick Aubameyang z Arsenalu a Mario Lemina z Nice svému národnímu týmu na africkém Poháru národů v nejbližších dnech nepomůžou. Oba hráči dostali povolení vrátit se do svých klubů, aby zde podstoupili důkladnější vyšetření srdce, na němž mají nález po prodělaném koronaviru. Gabon bez nich čeká v úterý důležitý závěrečný duel ve skupině C proti Maroku. Zda se oba hráči vrátí do případné vyřazovací fáze, není zatím jisté.