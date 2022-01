Rána pěstí a tři zápasy stop. Exsparťan Tetteh řádil na mistrovství Afriky

Ghanský útočník Benjamin Tetteh si po červené kartě v pátečním utkání fotbalového mistrovství Afriky s Gabonem (1:1) tři zápasy nezahraje. Bývalý útočník Sparty, Bohemians 1905 nebo Slovácka byl potrestán za to, že udeřil soupeře do obličeje.

Po zápase se na trávníku strhla hromadná potyčka. Strkanici rozpoutaly protesty hráčů Ghany, protože podle nich vyrovnávací brance Gabonu dvě minuty před koncem, na kterou přihrál jiný bývalý hráč Sparty Guélor Kanga, předcházel faul.

Do konfliktu se zapojil i Tetteh a úderem do obličeje srazil na zem útočníka Aarona Boupendzu. Okamžitě sice zamířil do šatny, ale po upozornění od videorozhodčího dostal dodatečně červenou kartu.

Útočník Malatyasporu, který jako náhradník přišel do hry až v posledních třech minutách, dostal za přímé vyloučení automatický trest na dva zápasy. Africká konfederace distanc za ránu pěstí o utkání prodloužila.

Čtyřiadvacetiletý Tetteh tak na šampionátu v Kamerunu přijde minimálně o závěrečný zápas Ghany v základní skupině s Komorami. Nastoupit by mohl až v případě postupu do semifinále.