EURO 2020 | Anglie v Bulharsku čelila rasismu. Rashford nechápal, vláda reagovala | iSport.cz

Raheem Sterling a Marcus Rashford se zapsali mezi střelce, zadák Bournemouthu Tyrone Mings si užil debut za národní tým s čistým kontem. Ani jeden ze tří ale na zápas s Bulharskem nebude vzpomínat rád. Bulharští fanoušci je od první minuty častovali rasistickými pokřiky. Rozhodčí už po půl hodině po upozornění od Mingse musel zápas přerušit, hrozilo i jeho ukončení. Zástupce UEFA britským médiím sdělil, že podle poločasové dohody bylo v plánu, že v případě problémů ve druhém dějství by angličtí fotbalisté odešli ze hřiště.

"Řekl jsem to Harrymu Kaneovi (kapitán týmu). On šel za trenérem a ten si promluvil se čtvrtým rozhodčím. Po druhém přerušení jsme mohli předčasně odejít do kabin, ale rozhodli jsme se zůstat a těch pár minut dohrát. Na hřišti jsme jim mohli odpovědět nejlépe," citoval server BBC debutanta Mingse.

Bulharští fandové kromě pokřiků a opičích skřeků na hráče tmavé pleti přidali i hajlování. Několik lidí, kteří ani nezkoušeli skrývat svou tvář, usvědčily kamery.

Them Bulgaria fans are absolutely disgusting, @UEFA needs to do something about this. Racism doesn’t have a place in football and needs to be kicked out. pic.twitter.com/YJ3COGfFtM