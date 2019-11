Česko - Kosovo: Kúdela o reprezentaci i Slavii. Kosovo bude o hlavě, stejně jako Inter v LM | iSport.cz

Je smířený s tím, že v zápase proti Kosovu, kdy si český tým může zajistit postup na mistrovství Evropy, zůstane asi mezi náhradníky. „Jsem připraven jakkoli pomoci, abychom uspěli,“ prohlašuje stoper Ondřej Kúdela, který zažívá ve Slavii snový podzim.

Co byste si pomyslel, kdyby vám někdo před dvěma lety řekl, že teď budete v reprezentaci a hrát Ligu mistrů?

„Těžko říct, ale přál jsem si to. Zrovna v pondělí jsem se s jedním kamarádem bavil o tom, že je to skvělé. Vážím si toho, kde jsem. Že můžu hrát Ligu mistrů, že jsem ve Slavii, kde se nám daří a pravidelně hraju. Člověk nikdy neví, co bude za týden nebo za čtrnáct dní. Ve sportu je vše strašně rychlé, může přijít zranění, naskočí jiný hráč. Může se stát cokoliv. Být v reprezentaci a hrát Ligu mistrů byl vždy můj sen, teď se mi plní.“

Užíváte si to?

„Ano, i když máme v Lize mistrů těžkou skupinu. Všichni cítíme, že i pro fanoušky je to něco výjimečného. Poznáváme, že zápasy v téhle soutěži mají obrovskou kvalitu. Jsme rádi, že v téhle společnosti můžeme být. Jsme outsideři, to všichni víme, ale snažíme se vždy odvést maximum, někdy jsme bodově odměněni, někdy ne. Ale snažíme se ty týmy prohánět, poměřit se s nimi nejlépe, jak umíme. Všichni si toho vážíme, pokorně pracujeme, snažíme se odstraňovat chyby. Nesmírně nás to posouvá dopředu, jsou to pro nás veliké zkušenosti. Těžko se do Ligy mistrů budete dostávat každý rok, navíc do takové skupiny.“

A ještě abyste zopakovali remízu na Barceloně.

„Měli jsme i štěstí, všechno se sešlo se vším všudy a pak je z toho takový výsledek, který je pro nás historický. Po sedmi letech hrál v Lize mistrů někdo na Barceloně 0:0. Ať to bylo jakkoli, ten výsledek tam je. Pro nás je to motivace do další práce. Doma jsme mohli hrát jakkoliv dobře, ale výsledek je 1:2, ten si hlavně každý bude pamatovat. Ne to, jak jsme hráli.“

Myslíte si, že vyrovnané zápasy s absolutní evropskou špičkou v Lize mistrů, byť máte zatím jen dva body, vám dodávají ještě víc sebevědomí než úspěšné tažení Evropskou ligou v uplynulé sezoně?

„Dá se to tak říct. Sebevědomí každému z nás roste výkonem. Myslím, že jsme zatím nepropadli v žádném zápase, který jsme v Lize mistrů hráli. Alespoň tak to cítím. Samozřejmě soupeři měli větší držení míče, uměli s balonem víc než my, to je bez debat. Ale víc si věříme a dovolíme. Tyhle zápasy nám potvrzují jen to, že jsme na správné cestě.“

Jste součástí slávistické obrany, která skvěle funguje. V lize jste dostali v šestnácti zápasech jen tři góly. V čem je vaše síla?

„Takovou bilanci nepamatuju. Je to dobrá vizitka celého týmu, nejen obrany a Koliho (brankář Ondřej Kolář), který je pod nulami podepsaný. Jsme rádi, že je sbírá. Hrajeme trochu jiným stylem, snažíme se víc držet balon, hrát víc kombinačně, někdy to je možná až na velké riziko. Někdo si může říkat, že vymýšlíme až moc, ale my víme, co od sebe můžeme čekat. S Kolim bydlím na pokoji, bavíme se o tom, rozebíráme situace v zápasech. Navíc když je nějaká mezera, Koli to pochytá. Má teď fazonu. Bojujeme jeden za druhého, jsme kompaktnější. Navíc Tomáš Souček, který už několikátou sezonu hraje ve výborné formě, nám vypomáhá. Ovšem už útočníci a záložníci svým napadáním znepříjemňují soupeřům život, aby to pro nás bylo co nejjednodušší. Stojí za tím celý tým.“