Česko - Kosovo | Hrdina Král: Myslel jsem, že i druhý gól je můj. Tým je opravdu silný | iSport.cz

Už jste to stihli vstřebat?

„Ještě ne, ale postup si užíváme.“

Jak došlo k obratu?

„Myslím, že nejdůležitější byla naše reakce po inkasovaném gólu. Nezačali jsme bláznit, nějakým způsobem nakopávat, ale pořád jsme hráli jako od první minuty. Díky tomu jsme postupně vstřelili oba góly.“

Ukázala se opět vnitřní síla týmu?

„Přesně tak. Už jsme to ukázali s Anglií. Otáčet zápas proti ní není nic jednoduchého, i když jsme inkasovali už ve třetí minutě. Se Severním Irskem jsme prohrávali 0:3 a nakonec to mohlo být 3:3. Určitě bych byl radši, kdybychom v následujících zápasech vedli, ale ten tým je opravdu silný a jeho reakce opravdu dobrá.“

Vyrovnával jste na 1:1. Byl to váš nejdůležitější gól kariéry?

„Byl určitě jeden z nejdůležitějších. Další byl na Seville, který nám pomohl se Slavií k postupu v Evropské lize do čtvrtfinále. Tenhle byl možná o něco hezčí (úsměv).“

I proti Severnímu Irsku jste vstřelil gól. Stává se z vás reprezentační střelec?

„Až čas ukáže, jestli ze mě bude kanonýr, nebo ne. Ale jsem rád, že jsem teď gól dal a že nám pomohl k postupu.“

Myslel jste si, že byl váš i druhý gól?

„Myslel jsem si to. Hlavičkoval jsem, přede mnou přeběhl hráč a pak tam byla nějaká skrumáž. Jak jsem slavil, Čelda (Ondřej Čelůstka) mi řekl, že to tečoval. Odpověděl jsem mu, ať to hlavně nikde neříká (úsměv). Ale je jedno, kdo gól dal. Hlavně že padnul a dostal nás na EURO.“

Pomohli vám i fanoušci?

„Určitě. Vyhecovali atmosféru, hráči Kosova trochu znervózněli. Bylo vidět, že začali nakopávat. Fanoušci nás dotlačili k druhému gólu.“

Nepřipadáte si za poslední rok jako ve snu?

„Užívám si to a je vidět, že kroky, které děláme s rodiči a agentem, jsou správné. Vše je na dobré cestě. Teď je potřeba zůstat na zemi, pokračovat v postupných krocích. Když budu takhle pokračovat, věřím, že to bude mít dál vzestupnou tendenci.“

Co bylo nejdůležitější v celé kvalifikaci?

„Těžko hodnotit. Když bych zhodnotil naše výkony na začátku a na konci, pořád se to lepšilo. Byli jsme sebevědomější, to nám obrovsky pomohlo. Nebáli jsme se, kombinovali jsme. V posledním zápase jsme ukázali, že i když prohráváme, pořád hrajeme naši hru. To nás odměnilo.“

Cítíte, že s každým zápasem vaše role v národním týmu roste?

„Samozřejmě, že cítím. V reprezentaci je to tak, že hraje ten, kdo má aktuálně nejlepší formu, to je třeba neustále potvrzovat. Také zápas s Bulharskem v tom bude hodně důležitý.“

Věděl jste hned, že vystřelíte?

„Jo, jo. Vůbec jsem o tom nepřemýšlel. Odrazilo se to ke mně, často z takových pozic zakončuju i v tréninku. Volal jsem si na Masíčka (Lukáše Masopusta), už když naváděl balon, že ho chci dostat a chci vystřelit. Pak se to ke mně odrazilo a já střílel na zadní tyč.“

Co se vám honilo hlavou, když řada vašich pokusů končila na tyčích a břevnech?

„Říkal jsem si, že už to snad není možné, že když to nedokopeme do konce, budeme mít fakt smůlu. Šli jsme tomu naproti, všechny nás to vyhecovalo a Kosovo to dostalo pod tlak. Tím padl ten druhý gól.“