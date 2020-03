EURO 2021 | Šilhavý s přesunem EURO souhlasí: Fotbal na druhé koleji, držme při sobě | iSport.cz

UEFA odložila mistrovství Evropy o rok. Co tomuto rozhodnutí říkáte?

„Je to očekávané rozhodnutí od UEFA. V této situaci asi nešlo jinak rozhodnout. Respektujeme to a podle toho se zařídíme.“

Souhlasíte s ním?

„Samozřejmě. Dneska je fotbal na druhé koleji. Jednoznačnou prioritou je zdraví všech kolem nás. Takhle to vnímáme asi všichni. S tímhle si lehce poradíme.“

Koronavirus a sport ONLINE: vše o odložených zápasech, zrušených sezonách a nakažených sportovcích ZDE>>>

Komunikujete s hráči, kteří teď většinou nehrají?

„Ano, zrovna včera (v pondělí) jsem mluvil s klukama z Itálie, vyjádřil jsem jim podporu. Nemají to jednoduché, jsou ve složitější situaci než my tady. Bavili jsme se prakticky jen o tom, co nás tady přepadlo. O fotbale jsme ani moc nemluvili.“

Jak vnímáte současnou situaci ve světě?

„Pro všechny je to nová věc, co teď zažíváme. Je to krizová situace. Věřím, že když budeme stejně jako ve fotbale všichni držet pohromadě, budeme disciplinovaní a zodpovědní, tak to brzy zvládneme.“