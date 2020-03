EURO 2021 | Hazard, Pogba i Kane slaví. Devět marodů, kteří o EURO nepřijdou | iSport.cz

Eden Hazard, Paul Pogba, Harry Kane a další zraněné hvězdy musí kvitovat odklad EURO na rok 2021 • FOTO: koláž iSport.cz To je úleva. O velký turnaj nepřijdou. Odklad letošního EURO? Díky bohu, jásají. O kom je řeč? O partě zraněných hvězd, kterých se červnový dýchánek napříč Evropou neměl týkat. Jenže kvůli pandemii koronaviru se evropský šampionát odložil na příští rok a Eden Hazard a spol., kteří léčí svoje bolístky, si mohli hluboce oddychnout. Podívejte se na největší jména, kterým nakonec turnaj neuteče.

Eden Hazard (Belgie, Real Madrid) Měl být lídrem Belgie, ale sezona mu zatím hrubě nevychází. Po přestupu z Chelsea do Realu Madrid si ve španělské metropoli dlouho zvykal. A když už to s ním vypadalo nadějně, shodila ho zranění. To poslední si dokonce vyžádalo na začátku března operaci. Ačkoliv to vypadalo, že Hazard mohl EURO přeci jen stihnout, roční odklad je pro něj dar z nebes. Za rok totiž může za v červeném dresu nastoupit starý známý Eden.

Harry Kane (Anglie, Tottenham) Anglické torpédo si přivodilo svalové zranění na začátku roku. A stejně jako u Hazarda se zdravotní problém neobešel bez operačního zákroku. I proto trenér José Mourinho nepředpokládal, že by kapitán Tottenhamu byl k dispozici ještě v této sezoně. Jenže vytáhlý střelec dělá vše proto, aby si na jaře ještě zahrál, a údajně má být na dobré cestě. Harry Kane na tréninku • Foto Profimedia.cz

Marco Asensio (Španělsko, Real Madrid) Před domácím publikem měl být jednou z hlavní opor trenéra Luise Enriqueho. Jenže už v letní přípravě si poranil koleno. Následovala operace, dlouhá rekonvalescence a šance zahrát si na šampionátu výrazně klesla. Jenže už nyní se záložník Realu dostává zpátky do bývalé formy. V pořádku běhá a dokonce i kope do míče. Pokud by bylo EURO v letošním roce, zřejmě by jej stihl. Nicméně pro jeho formu a rozehranost je odklad skvělou zprávou. Marco Asensio v dresu Realu Madrid • Foto Profimedia.cz

Nicolo Zaniolo (Itálie, AS Řím) Symbol nastupující nové italské generace. Zaniolo měl být trumfem trenéra Roberta Manciniho. Jenže na začátku roku si 20letý ofenzivní záložník vážně poranil koleno. Při zápase s Juventusem si přetrhl přední zkřížený vaz a sezona pro něj automaticky skončila. Včetně EURO. Po odkladu na příští rok se však opora AS Řím doma na Stadio Olimpico může vytáhnout. Talent AS Řím Nicolo Zaniolo by EURO v normálním termínu nejspíš nestihl • Foto Profimedia.cz

Leroy Sané (Německo, Manchester City) Dobrou zprávou pro německý národní tým i Manchester City je, že se německý křídelník už zapojil do akce s rezervním týmem. Dlouho to však vypadalo s rychlonohým fotbalistou všelijak. Zranění si přivodil na začátku srpna. Tehdy o něj vážně stál Bayern Mnichov. Jenže při utkání Community Shield si Sané přetrhl vazy v koleni a místo přestupu začal řešit, zda si v aktuální sezoně ještě vůbec kopne do míče. Zraněný tahoun Manchesteru City Leroy Sané • Foto Profimedia.cz

Paul Pogba (Francie, Manchester United) Podobný případ jako Hazard. Aktuální sezona mu zdraví moc nedopřává. Francouzský středopolař se zranil už v září a do akce se vrátil až v prosinci. Jenže bylo to jen epizodní představení v barvách „rudých ďáblů“. Zranění kotníku se mu na začátku roku opět ozvalo a lékaři rozhodli, že musí na operaci. Další pauza, další rekonvalescence a další nabírání formy. Navíc v době, kdy se Manchester začal výkonnostně zvedat. Odklad EURO mu pomůže i po psychické stránce. Paul Pogba dorazil na módní akci o berlích • Foto Profimedia.cz

Memphis Depay (Nizozemsko, Lyon) Kolena jsou pro fotbalisty zrádná… I Memphis Depay o tom něco ví. Opora Lyonu si v prosincovém duelu se Stade Rennes přetrhla přední zkřížený vaz. Doba léčby je v takovém případě minimálně půl roku. Pro Ronalda Koemana obecně účast na EURO vypadala jako pohroma. Oranjes mají mimo hru i 21letou hvězdičku PSV Donyella Malena a čerstvě je mimo i Steven Bergwijn z Tottenhamu. Lídr Lyonu Memphis Depay • Foto Profimedia.cz

Marcus Rashford (Anglie, Manchester United) Únavová zlomenina v zádech. Tak zněla lednová diagnóza pro jednu z největších hvězd „rudých ďáblů“. Anglický útočník se zranil při pohárovém duelu s Wolverhamptonem a původní odhady na dobu léčby byly měsíc a půl. Jenže po dalších vyšetření se ukázalo, že je zranění poněkud vážnějšího charakteru a Rashford může být mimo hru až do léta. To znamenalo i neúčast na EURO. O to se však už naštěstí bát nemusí… Marcus Rashford vystupuje z letadla na Letišti Václava Havla v Praze před zápasem kvalifikace o postup na EURO 2020 s Českou republikou • Foto Twitter/England