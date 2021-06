Rozžhav to! Mbappé poprvé na EURO: Jedu vyhrát, v roce 2016 jsem trpěl

Minulé EURO hostila Francie. V roce 2016 se probila do finále, kde prohrála s Portugalskem (0:1 po prodloužení). „Trpěl jsem u toho jako někdo, kdo snažně doufá v happy end, ale dočká se useknuté hlavy jako Brad Pitt v thrilleru Sedm,“ řekl Kylian Mbappé.

Tehdy mu bylo sedmnáct a fandil u hotelové televize v Německu. „O dva dny později nám začínal vlastní turnaj,“ vysvětlil. Byl nejmladším hráčem francouzské devatenáctky, která na mistrovství Evropy dobyla zlato. „Porazili jsme Chorvaty, Nizozemce, Portugalce a Italy,“ vzpomínal pařížský rodák, tehdy ještě fotbalista Monaka. „Dal jsem pět gólů a byl jsem v ideální jedenáctce.“ Jedním z gratulantů byl i Didier Deschamps. „Zatelefonoval mi,“ prozradil Kylian. „Hodně mě tím povzbudil a motivoval. Řekl, že mě bude sledovat, a když dosáhnu pokroku, povolá mě do reprezentačního áčka.“

Tak se to dělá. Deschamps, bývalý kapitán mistrů světa i Evropy, od roku 2012 trenér Francie, sám od sebe nabudil 17letého bažanta, vlastně kohouta. Dodal mu sebedůvěru a naplnil ho energií. Mbappé v sezoně 2016-17 nastřílel 26 branek. Pronikl do all star Ligy mistrů, s Monakem vyhrál Ligue 1 a převzal Golden Boy, cenu pro nejlepšího fotbalistu v Evropě do 21 let.

Přestoupil do PSG a stal se Deschampsovým tajným trumfem pro MS 2018, přestože mu bylo jen devatenáct a při setkání s personami jako Essam El Hadary (45 let), Rafael Márquez (39), Tim Cahill (38), Bruno Alves (36), Pepe Reina (35) či Andrés Iniesta (34) musel volit uctivý tón, i když v duchu si možná říkal: „Ty vole, praotec Cahill! Hele, kmet Reina. Jé, starouš Iniesta!“

V Rusku naprosto oslnil. Je to sice rouhání, ale buďme zcela upřímní: leskl se víc než Putin po faceliftu. Čtyřikrát skóroval a navázal na titána Pelého. Nejprve dvěma údery v osmifinále s Argentinou a poté trefou ve finále s Chorvatskem. „Vítej v klubu,“ pogratuloval mu sám Edson Arantes do Nascimento. „Je fajn mít společnost,“ dodal Brazilec. Jen on a Kylian se dotkli gólového nebe na MS v teenagerském věku.

Kdyby Mbappé uměl hláškovat jako Zlatan Ibrahimovic, prohodil by: „Oloupal jsem si vás jako pomeranč.“ Především Messi a spol. o tom vědí své. Kylian je zhasl jako sirku v průvanu. Neodnesl si jenom zlatou medaili, ale i sošku pro nejlepšího mladého hráče turnaje. A co víc, sňal Neymarovi panovnický plášť pro fotbalistu s nejvyšší tržní hodnotou. Pak začala jiná pohádka. Třikrát za sebou ovládl Ligue 1 jako král kanonýrů (2019, 2020, 2021). Celkem během tří let vykoval 111 dýk s nejostřejší střeleckou čepelí. Brankáře nepotěšily. Teď má před sebou EURO.

„Moje první,“ těší se. Jako cucáka a zelenáče ho však nikdo nebere. Ve Francii není větší hvězda než on. Má to své výhody. Zvou vás třeba do Elysejského paláce a Emmanuela Macrona neoslovujete „pane prezidente“, nýbrž „těbůh, Manu“, případně „čau, bejku, kde máš bytnou?“ Jenže tahle rovnice lesku a slávy má i druhou stranu. Stinnější a méně příjemnou.

„Stačí málo a sesype se na mě palba odsudků,“ postěžoval si Mbappé. „Pořád mi něco vyčítají. Unavuje mě to. Zvlášť když hraju za klub ve vlastní zemi a dělám maximum pro reprezentaci. Někdy se zapomíná, že fotbal je kolektivní sport. Nejsem všemocný.“

On zas pouští ze zřetele, že bere 25 milionů eur ročně a je čtvrtým nejlépe placeným fotbalistou vesmíru (po Messim, Ronaldovi a Neymarovi). Tuhle sezonu ukončil jinak než ostatní – úplně poprvé nezažil mistrovské oslavy. Titul dobyl čtyřikrát za sebou (jednou s Monakem, třikrát s PSG). Teď slavilo Lille. Ukořistil alespoň většinu individuálních cen a zaskvěl se v Lize mistrů. Barcelonu srazil čtyřmi direkty, Bayern omráčil dvěma knokauty.

V semifinále se zranil a Pep Guardiola se usmíval jako čaroděj Mrakomor, který zjistí, že za princem Velenem nestojí žádný Měsíčník, Slunečník ani Větrník. Ta úleva! „O to víc chci vyhrát EURO,“ řekl Mbappé. „Jsme na vyšší úrovni než v Rusku. Zkušenější a dokonale sehraní.“ Velkou neznámou je Karim Benzema. Když reprezentoval naposledy, bylo Kylianovi patnáct.

Jenomže skupina smrti s Němci a Portugalci vyžaduje tasit nejnabroušenější sekery. Na MS 2018 vyšel Olivier Giroud naprázdno. Všechny branky obstarali Mbappé s Griezmannem, jednou trefou přispěli Pogba, a zadáci Varane, Umtiti a Pavard. Benzema osvobodí mladšího parťáka od absolutního tlaku a ulehčí mu v boji s obránci. Deschamps zariskoval, ale musel vytáhnout nejsilnější karty.

Kylian je v národním týmu de facto tři roky, ale gólově už předčil Francka Ribéryho, Nicolase Anelku či Roberta Pirese (16 zásahů). Jestli na EURO rozjasní svou bilanci o další trofej a velkolepé akce, budeme si muset všichni nasadit sluneční brýle. Protože takhle ještě nikdo nezářil. Dokonce ani CR7, Mbappého největší vzor.

Bilance Mbappého na klubové úrovni