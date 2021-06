SESTAVA na EURO: boj začíná v Itálii! Hložek netrénuje, ale má šanci

PŘÍMO Z ITÁLIE | Ve čtvrtek dopoledne si naposledy zatrénovali ve městečku Valles, po obědě nasedli do autobusu a přesunuli se do Boloni. Tam už čeští fotbalisté musí na špičky. Dnes od 20:45 (ONLINE na iSport.cz) vyzve partu Jaroslava Šilhavého rozjetá Itálie. Prověrka s těžkým soupeřem může trenérovi vyřešit otazníky v sestavě. V banku pravděpodobně zbývají tři místa, u nichž trenér pro start skupiny na EURO proti Skotsku váhá.

Kostra českého týmu je daná, Jaroslav Šilhavý nepatří mezi bláznivé experimentátory. Oproti obvyklým jménům, na která trenér sázel během evropské kvalifikace, Ligy národů a jarního startu světové kvalifikace, se nedají čekat převratné změny. Přesto mu při skládání základní jedenáctky zbývají otevřená okénka.

O ně se hraje už dnes proti Itálii, která 26 zápasů v řadě neprohrála. „Pro nás je to důležitá příprava, bereme to hodně prestižně. Je to velice silný soupeř, věřím, že nás dokonale prověří. Ukáže nám to, kdo na tom jak je,“ pověděl český trenér Jaroslav Šilhavý na tiskové konferenci den před výkopem.

Problematický zůstává střed obrany, trenérovi zkomplikovalo situaci vypadnutí Ondřeje Kúdely. O dvě místa se poperou Ondřej Čelůstka, Jakub Brabec, Tomáš Kalas a David Zima. V přípravě dostanou šanci nejspíš všichni čtyři a až poté padne definitivní verdikt. „Otazníky tam jsou, ale neřeknu vám, zda jde o tyhle posty. Když se nám to někde nebude zdát, tak nemá nikdo pozici po palcem. Máme tady 23 hráčů a tři brankáře, to je dostatek, abychom případně zvolili toho nejlepšího,“ zdůraznil Šilhavý.

Jakým způsobem může český kouč uvažovat? „Jarda od začátku, co přišel k áčku, vsadil na Ondru Čelůstku, věřil mu. První tři mají asi největší šanci. Davidu Zimovi bych to určitě přál, aby do sestavy promluvil, ale i tím, že s nimi nejede Kúdela, nemá takovou šanci nastoupit,“ řekl pro Sport Karel Krejčí, současný trenér české jednadvacítky, který zažil poslední EURO 2016 jako asistent Pavla Vrby.

Český trénink v Itálii sledovaly i krávy. Ostřelovali se slávisté

Tehdy vedle kapitána Tomáše Sivoka dostal přednost Roman Hubník, jemuž se v sezoně dařilo v Plzni. Michal Kadlec, který odtáhl většinu kvalifikace, nakonec na turnaji ve Francii neodehrál ani minutu. „Jedna věc jsou zkušenosti z kvalifikace, další, v jakém stavu je hráč po dlouhé sezoně, tam trenér spoléhá na aktuální stav. Jarda má zdvojených více postů, někteří by si zasloužili hrát v základní sestavě,“ dodal Krejčí.

Vachrlatá je i pozice pravého křídla. Na Itálii vypadl ze hry Adam Hložek, který na kempu s týmem netrénoval a léčil pohmožděnou kyčel. Do plné přípravy se zapojí po návratu do Prahy, trenér ho bude moct vyzkoušet snad v úterý proti Albánii. Stále ale má šanci, forma osmnáctiletého talentu ze závěru sezony ve Spartě udělala na trenéra velký dojem. „Počítáme s ním, jde nám o to, aby se stihl připravit na mistrovství Evropy,“ poznamenal Šilhavý.

V Boloni patrně naskočí do základu prověřený Lukáš Masopust, který zvládá i věci dozadu. Připravený zůstává Petr Ševčík, jemuž se vyvedl návrat po zranění ve Slavii. „Vlevo je jasný Jankto, doprava je pozice otevřená pro víc hráčů. Jarda tam zkoušel i Matěje Vydru. Ty dva zápasy na kempu hodně napoví,“ doplnil Krejčí.

Ostatní posty jsou vesměs dané. V brance Tomáš Vaclík, na krajích obrany Vladimír Coufal a Jan Bořil. Na levém křídle Jakub Jankto, klíčem českých výkonů má být středová trojice Vladimír Darida, Tomáš Souček a Alex Král. Na vrchu Patrik Schick jištěný hladovým Michaelem Krmenčíkem, případně nejlepším kanonýrem z polské Ekstraklasy Tomášem Pekhartem.

Proti Itálii může trenér střídat až šest hráčů. „Rádi bychom dali prostor co největšímu počtu. Ale příprava směřuje na utkání se Skotskem. Spíš to plánujeme tak, že větší část odehraje ta sestava, jakou předpokládáme na začátek EURO,“ nastínil Šilhavý.

Z širokého 26členného kádru se v Boloni tři hráči posadí na tribunu. Ke zraněnému Hložkovi přibude třetí gólman, pravděpodobně Aleš Mandous. Černého Petra dostane ještě jeden z hráčů do pole. Ti, co se dostanou na hřiště, musí makat. Každý si přece chce vyzkoušet na hřišti velký turnaj, jež se neúprosně blíží. Byť míst v sestavě nezbývá mnoho, stát se může cokoliv. Každý, kdo se dostane na hřiště, nesmí přemýšlet tak, že jde o zahřívací kolo. Tady už se bojuje o EURO.