Co (ne)ukázali Češi: lekce pro stopery, bojácnost i školení gólmana

Lekce pro stopery

Nejpalčivější bod české sestavy před EURO? Stopeři. Že je to velké téma ukázal i přípravný zápas s Itálií, která české střední obránce několikrát vyškolila a využila jejich chyb. Nejviditelněji před prvním gólem, kdy hlavička Jakuba Brabce přistála u nohou Cira Immobileho, od nějž byl Ondřej Čelůstka příliš daleko na to, aby mohl řádně zabránit jeho zakončení. Sparťansko-plzeňskému duu se nevedlo, Čelůstka se navíc zranil a na hřišti jen nahradil mladík David Zima. Ani on se nevyhnul chybě. Před třetím gólem soupeře nadvakrát nedokázal najít spoluhráče a Italové následně udeřili. „Ani jeden ze stoperů nepodal dobrý výkon. Hráli jsme špatně jako tým a svezlo se to i na obranu,“ nebyl spokojený po utkání kouč Jaroslav Šilhavý.