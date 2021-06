Experti před bitvou v Itálii Česku moc nevěří, budou padat góly

Že by zápas hraný v Boloni v pátek večer skončí nerozhodně, na to sází v kurzu 3,79 jen čtrnáct procent tipérů, výhru Čechů v kurzu 5,91 pak má na tiketu pouhých devět procent sázkařů. „Hodně se sází na to, že budou padat góly. Že by padnou alespoň dvě branky se sází v kurzu 1,32 a že padnou nejméně tři branky pak v kurzu 2,04,“ prozrazuje Světlíková.

Oblíbená je podle tiskové mluvčí Chance sázka, že oba týmy dají 1 a více gólů (1,99), či Česko vstřelí alespoň jeden gól (1,70).