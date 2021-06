Francie zvládla generálku, ale zranil se jí Benzema. Poláci se trápili

Manuel Neuer nastoupil do svého 100. reprezentačního zápasu • Reuters

Fotbalisté Francie zvítězili v generálce na mistrovství Evropy nad Bulharskem 3:0, utkání v Paříži ale kvůli zranění kolene nedohrál útočník Karim Benzema. Ze hřiště odešel už v prvním poločase krátce poté, co se gólově prosadil Antoine Griezmann. Po přestávce přidal další dva góly Olivier Giroud. „Les Bleus“ vyhráli šestý z posledních sedmi duelů a počtvrté za sebou neinkasovali. V dalších zápasech remizovalo Polsko s Islandem 2:2 a Maďarsko s Irskem 0:0.

Francouzští svěřenci Didiera Deschampse chtěli proti Bulharům navázat na poslední vítězství nad Walesem 3:0 a navzdory houževnatě bránícímu soupeři si už v úvodu vypracovali řadu šancí. Benzema ani Mbappé se ale neprosadili, až ve 29. minutě udeřil třetí útočník Griezmann. Položil se do centru z levé strany a precizními nůžkami poslal favorita do vedení. Byla to jeho 37. branka v reprezentaci.

Radost domácího týmu potom pokazilo zranění Benzemy, který musel sedm minut před přestávkou vystřídat. Ale favorit ani ve druhé půli nepolevil a po hodině hry byl například poměr střel 15:0 v jeho prospěch. Pojistky ale přidal až v závěru Giroud, který nejprve v 83. minutě zužitkoval centr Pavarda a poté ještě využil další přihrávku Ben Yeddera. Útočník Chelsea v národním týmu vstřelil už 46 branek a jen pět zásahů ho dělí od nejlepšího reprezentačního střelce Thierryho Henryho.

Remízu těsně před koncem naopak zachránili fotbalisté Polska. S Islandem dvakrát prohrávali, ale v 88. minutě vyrovnal střídající Karol Šwiderski. Útočník Soluně se prosadil po pouhých sedmi minutách na hřišti, poté co vystřídal kanonýra Roberta Lewandowského. Poláci navázali na předchozí remízu z přípravného duelu s Ruskem (1:1) a prohráli letos jen jeden z pěti duelů. Do vrcholného turnaje vstoupí 14. června utkáním se Slovenskem. V základní skupině E ještě vyzvou Španělsko a Švédsko.

Maďaři v Budapešti po předchozím vítězství v přípravě 1:0 nad Kyprem neinkasovali podruhé za sebou. Euro zahájí 15. června proti Portugalsku, dále je čekají Francie a Německo.

Přípravná fotbalová utkání před mistrovstvím Evropy:

Polsko - Island 2:2 (1:1)

Branky: 34. Zieliňski, 88. Šwiderski - 26. Gudmundsson, 47. Bjarnason.

Maďarsko - Irsko 0:0

Francie - Bulharsko 3:0 (1:0)

Branky: 83. a 90. Giroud, 29. Griezmann