Češi generálku proti Albánii zvládnou, prosadí se i střelecky, věří experti

Spraví si čeští fotbalisté v generálce před EURO chuť a naladí se po čtyřbrankové facce od Itálie na vítěznou vlnu? Podle bookamkerů Chance i tipérů by k tomu měla být ideální příležitost. V úterý večer by tým Jaroslava Šilhavého měl nad Albánií vyhrát. „Osmadevadesát procent tipérů má na tiketu výhru Čechů v kurzu 1,61:1,“ říká Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance.

To, že by Češi nemuseli zvládnout ani poslední přípravný duel před šampionátem, tuší jen minimum sázkařů. „V remízu v kurzu 3,73 věří jedno procento sázkařů, počet těch, co sázejí na porážku Čechů (6,63) je zhruba stejný,“ prozradila Světlíková.

Řeč čísel mluví jasně. Na Letné by v úterý večer neměla být k vidění nuda, budou padat branky. „Hodně se sází na to, že padnou alespoň dva góly (1,40), stejně jako na to, že se Češi střelecky prosadí nejméně dvakrát (1,81),“ říká tisková mluvčí Chance s tím, že se fanouškům zamlouvá třeba i sázková příležitost: handicap Česko -1,0 (2,07:1).