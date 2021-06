Rakousku vládne neoblíbený Salcburk. Češi v lize? Nein! Talent jde do Slezska

David Alaba. A kolem osobnosti z Bayernu parta borců, které rakouská liga s mocným a většinově nemilovaným panovníkem ze Salcburku záhy odlifrovala do Německa. Austria, Rapid, Admira… Slavné vídeňské značky nedodaly do výběru Franka Fody (Němce, jak jinak) pro EURO ani jednoho hráče! Stejně jako Sturm Graz či Tirol Innsbruck. Nová doba. A bez Čechů. V prémiové části článku si přečtěte i rozhovor s útočníkem Antonínem Svobodou, který si prošel akademií Salcburku, dál ale neprorazil. Teď se vrací do Česka.