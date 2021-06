Masopust do základu, číhá Hložek. Dvě varianty. Proč to skřípe chloubě?

Jedna plus jedna rovná se jedna potržená. Lukáš Masopust odehrál proti Albánii (3:1) svůj nejpovedenější reprezentační zápas . Gól a asistence, trenér Jaroslav Šilhavý si pak mnul ruce, že takhle si představuje výkon křídelníka. Ne u všech to však má slávistický záložník jednoduché. Poslední přípravou si na EURO nejspíš definitivně uhrál základ, za Masopustem ale číhá třeba i mladý střelec Adam Hložek. Jak vypadá vyváženější varianta sestavy a jak ofenzivnější a proč se trápí dosavadní reprezentační chlouba, tedy středová trojice Souček, Král a Darida?

Lukáš Masopust a Vladimír Coufal. Takhle by měla vypadat pravá strana sestavy pro český otvírák EURO proti Skotsku. Po přípravné výhře nad Albánií 3:1 téměř na beton.

„Jejich sehranost ze Slavie je pořád vidět, zůstalo jim to, i když Coufal už teď hraje ve West Hamu,“ poodkryl Jaroslav Šilhavý nejen svou spokojenost, ale i své plány.

Pro Masopusta to byl dvaadvacátý start v národním týmu, dosud dal gól Černé Hoře a na dva nahrál, proti Anglii a Kosovu. Teď si pomalu celou svou statistiku vyrovnal jedním jediným utkáním.

„Ten jeho centr bych vypíchnul, byl klíčový, šel mi krásně do běhu i do kroku,“ chválil záložníkovu přihrávku střelec Patrik Schick.

Gól dal, jako by na něj sedla bývalá aura jeho slávistického kolegy Abdallaha Simy.

Z ničeho, buch do balonu, a ten zahučel přesně na zadní tak, že těsně minul rukavice natahujícího se gólmana Gentiana Selmaniho a o tyč skončil v síti.

Ne vždycky je ale jeho ofenzivní přínos tak velkolepý. Občas je mu vyčítána ne úplně dokonalá technická zdatnost, a pak hlavně selhávání v koncovce, do které svým neustálým pohybem sice umí proklouznout, horší už je to ale s umístěním střely.

„Kdyby měl větší produktivitu, už hraje v Premier League nebo v bundeslize,“ prohlásil o něm před dvěma lety trenér „sešívaných“ Jindřich Trpišovský. „U něj je to o klidu.“ Proto se najde poměrně velká část veřejnosti, která volá po jiném obsazení pravého křídla. Nabízí se extra talentovaný Adam Hložek, byť jeho přirozenější pozice je spíš vlevo přes nohu. Ovšem efektivita 18letého dorostence je tak ohromující, že v něm kdekdo vidí spásné řešení a lepší zhodnocení hry českého nároďáku.

„Adam bude v týmu plnit úlohu, jaká bude zrovna potřeba,“ vyhlásil Jaroslav Šilhavý k mladému sparťanovi už při nominaci.

Co to může znamenat? Nejdřív asi záložní varianta, žolík, který by při případném nepříznivém vývoji zápasu se Skotskem šel zkusit skóre změnit. V tu chvíli už by Šilhavý totiž zdaleka netlačil na disciplínu v obraně, v níž Hložek zase tolik nevyniká.

A když se ukáže, že v krátké době mladý záložník Masopusta přeskočí, že třeba dokáže táhnout tým, může mu na turnaji kouč reprezentace svěřit i důležitější roli. Ale to se teprve uvidí na turnaji.

Nejdřív se dá čekat jakási opatrnost, nikdo