Hübschman o kamarádovi Ševčenkovi: Velký člověk. Můžu se na něj obrátit

Jejich synové trpí stejným postižením. I to Tomáše Hübschmana a Andreje Ševčenka (44) sblížilo. Bývalý český reprezentant konzultoval s někdejším kanonýrem AC Milán či Chelsea léčbu a ověřil si, že se může na současného kouče Ukrajiny vždy s důvěrou obrátit. „Je to velký člověk,“ smeká odchovanec Sparty.

Andrej Ševčenko – kouč národního týmu, jak vám to zní?

„Mám zprávy od kluků, se kterými jsem hrál a od lidí, co se pohybují kolem reprezentace. Nestěžují si. Naopak jsou spokojení, jak je vše nastavené. Informace, co chodí, jsou spíš pozitivní. Ševa si udělal svůj realizační tým složený i z cizinců, které zná z Itálie. Není to trenér jen „z leknutí“. I když je fakt, že hned po skončení hráčské kariéry šel rovnou k nároďáku. Je vidět, že mu věřili. Věděli, koho si tam brali. Zapracoval se rychle a výsledky mu zatím celkem nahrávají.“

Realizační tým Ukrajiny Andrej Ševčenko hlavní kouč Mauro Tasotti (Itálie) asistent Andrea Maldera (Itálie) asistent Oleksandr Šovkovskij trenér brankářů Pedro Luis Jaro (Španělsko) trenér brankářů Vitalij Kulyba kondiční kouč Andrea Azzalin (Itálie) kondiční kouč Luigi Nocentini (Itálie) analytik

Má to vzhledem ke své fotbalové minulosti jednodušší?

„Samozřejmě má na Ukrajině obrovský respekt. Nejen fotbalový, ale i lidský. Všichni vidí, jak se chová. Ševa je velká osobnost, velký člověk. Na taktice se