Turci se museli omlouvat. Jsem zklamaný, nebyl to náš den, řekl kouč

„Očekával jsem lepší zápas a jsem zklamaný. Nebyl to náš den. Podlehli jsme hostitelům a ti byli lepší než my. Omlouváme se,“ uvedl Günes pro média. „Jsem hrdý na své hráče za to, že bojovali, ale Italové zcela kontrolovali utkání. I kdybychom zvítězili nebo remizovali, byli bychom kritičtí,“ doplnil trenér.

Turci v prvním poločase na Olympijském stadionu ještě domácímu favoritovi s vypětím sil vzdorovali, ale po změně stran třikrát inkasovali. Nejprve otevřel skóre vlastním gólem obránce Merih Demiral, náskok „Azzurri“ pak zvýraznili útočníci Ciro Immobile a Lorenzo Insigne.

„Přirozeně nás teď porážka s Itálií mrzí, ale to neznamená, že nebudeme připraveni na další (středeční) zápas s Walesem. Naopak budeme mít ještě větší motivaci uspět,“ prohlásil Günes, který v roce 2002 dovedl Turecko k třetímu místu na světovém šampionátu.

Podobně mluvili i jeho svěřenci. „Opravdu je nám líto, že jsme podali takový výkon. Italové byli lepší a techničtější. Ale je to turnaj a my se musíme koncentrovat na příští dva zápasy,“ řekl útočník Kenan Karaman. „Nedokázali jsme na hřiště převést to, co jsme měli v hlavách. Omlouváme se. Ve zbývajících dvou utkáních skupiny chceme získat šest bodů,“ přidal obránce Umut Meras.

Podle Günese se Turci sesypali po první smolné brance v 53. minutě. „Od té chvíle jsme začali být nepozorní a ztratili kontrolu nad zápasem. Itálie byla dominantnější, příliš jsme ztráceli míče a tím dávali soupeři výhodu,“ konstatoval devětašedesátiletý kouč, jehož tým i na pátém Euru v historii prohrál zahajovací duel.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 53. Demiral (vl.), 66. Immobile, 79. L. Insigne Sestavy Domácí: Çakır – Çelik, Demiral, Söyüncü, Meraş – Yokuşlu (65. Kahveci) – Karaman (76. Dervişoğlu), Tufan (64. K. Ayhan), Yazıcı (46. Ünder), Çalhanoğlu – B. Yılmaz (C). Hosté: G. Donnarumma – Florenzi (46. Di Lorenzo), Bonucci, Chiellini (C), Spinazzola – Barella, Jorginho, Locatelli (74. Cristante) – D. Berardi (85. Bernardeschi), Immobile (81. Belotti), L. Insigne (81. Chiesa). Náhradníci Domácí: Bayındır, Günok, Antalyalı, Ayhan, Dervişoğlu, Kabak, Kahveci, Kökçü, Müldür, Toköz, Ünal, Ünder Hosté: Meret, Sirigu, Acerbi, Bastoni, Belotti, Bernardeschi, Cristante, Di Lorenzo, Emerson, Chiesa, Pessina, Raspadori Karty Domácí: Söyüncü, Dervişoğlu Rozhodčí Makkelie (NED) – Steegstra (NED), de Vries (NED) Stadion Olympijský stadion, Řím

