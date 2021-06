Malý zažil kolaps na hřišti: Eriksen? Viděl jsem se v tom. Hlavní je, že žije

Viděl jste se v tom?

„Vzpomněl jsem si na svůj příběh. Už jak Eriksen začal padat, viděl jsem, že je zle. Nekontrolovatelně přepadával dopředu, což se stalo i mně, tkaničky jsem si zavazoval v předklonu. Trochu jsem se v tom viděl.“

Takže podobný případ?

„Nejsem lékař. Může to být cokoliv, ale takhle na první pohled to bylo hodně podobné. Naprosto zásadní byla pomoc kapitána Kjaera, rychlé přerušení zápasu a okamžitý zásah lékařů přímo na hřišti. Navíc nemocnice je kousek od stadionu… Takhle by to asi mělo vypadat.“

Možná štěstí, že se to stalo na EURO, což je vrcholná akce s dokonalým zajištěním, viďte?

„Jasně, ale klidně se to může stát i mimo sport. EURO je nejvíc, organizátoři jsou připravení na všechno. Nevím, jak je to třeba v nižších soutěžích. Podle mě je nutné se zajištění první pomoci věnovat daleko víc a být připravený na všechno, i kdyby se díky tomu měl zachránit jen jeden život za sto let.“

Třeba mít u každého hřiště nachystaný defibrilátor?

„Vím, že i Fotbalová asociace hodně tlačí na to, aby tyhle pomůcky na zápasech byly. Já si na Dukle z mojí tehdejší pozice vedoucího týmu taky dupnul a defibrilátor se koupil. Stál nějakých pětatřicet nebo čtyřicet tisíc, ale je to užitečná věc. Sám jsem ho pak dával k hřišti, protože mi zachránil život.“

Zpátky k Eriksenovi: nebojíte se, že mu může skončit kariéra, stejně jako před lety vám?

„V tuhle chvíli je to zbytečná otázka. Život je jen jeden – a měli bychom si ho chránit jako první. Ať už Christianovi kariéra skončí, nebo ne, myslím, že bude rád, že zůstal na světě. S omezením, nebo bez, život je nejvíc.“

Souhlasím. Ovšem vy jste se taky chtěl vrátit k fotbalu, ne?

„To víte, že jsem měl myšlenky na pokračování kariéry. Jenže to nešlo. Našli mi arytmogenní kardiomyopatii, vzácnou srdeční vadu. Fotbal zakázaný nemám, ale doktoři mi ho nedoporučili. Nekopnu si ani s klukama na tréninku, nechci to pokoušet.“

Dánové hned v prvním zápase mistrovství Evropy přišli o klíčového hráče a ještě zažili otřesnou událost, s hráči pracují psychologové. Jak to může tým poznamenat?

„Šok pro hráče je obrovský, asi to jen tak nezmizí. V extrémním případě je to může stát postup ze skupiny, ale nad tím se dá mávnout rukou. Nejdůležitější je Eriksenovo zdraví.“

Čistě teoreticky, nemůže to zafungovat i opačně? Dánové se můžou semknout a hrát i za Eriksena, už proti Finsku (0:1) bojovali aspoň za remízu.

„Záleží, jak jim to trenér podá a jak se k tomu tým postaví. Když si hráči řeknou, že za Eriksena budou bojovat, můžou být úspěšní. Ale ještě jednou opakuju: fotbal je v téhle situaci na druhé, možná třetí koleji.“