Proč Eriksenovo srdce selhalo? Někdy stačí banalita, vysvětluje lékař

Je to delikátní případ, který zajímá nejen fotbalové Dánsko. Srdce Christiana Eriksena je teď nejsledovanější na celé planetě. Doktoři v Kodani hledají příčinu jeho sobotního kolapsu na konci prvního poločasu zápasu s Finskem (0:1). Devětadvacetiletý záložník je stabilizovaný, komunikuje a zůstává ve špitále. Jeho spoluhráči po děsivém zážitku v neděli netrénovali a nastoupili k nim psychologové.

Byl to podivný víkend. Zkraje fotbalového EURO se neřešily góly ani výkony rozhodčích, všechny zajímala úplně jiná, daleko civilnější věc. Stav Christiana Eriksena a jeho srdce po sobotním kolapsu v partii s Finskem. Pro připomenutí: dánský záložník spadl na trávník sám bez cizího zavinění ve chvíli, kdy na něj letěl míč po autovém vhazování.

„Ležel na boku, dýchal a měl puls,“ líčil lékař dánského týmu Martin Boesen. „Najednou ale bylo všechno jinak a museli jsme začít s masáží srdce.“

Fotbalová planeta chválila pohotový zásah kapitána Simona Kjaera, jenž se o Eriksena staral do nástupu lékařů, i bleskové přerušení hry rozhodčím Anthonym Taylorem. „Vypadalo to hrozivě, ale lékařský tým odvedl úžasnou práci,“ poklonil se pro BBC někdejší záložník Fabrice Muamba. V březnu 2012 si prožil podobný příběh: zkolaboval ve čtvrtfinále anglického FA Cupu a musel ukončit kariéru. Jeho srdce netlouklo dlouhých 78 minut, zatímco Eriksen byl při vědomí už ve chvíli, kdy ho odvážela sanitka z kodaňského stadionu Parken.

Z nemocnice vzkázal spoluhráčům, aby přerušený zápas s Finskem dohráli, a pozdravoval je i v neděli ráno. V prestižní Rigshospitalet zůstává dál. Musí podstoupit obligátní kolečko důkladných vyšetření, aby se přišlo na to, kde je problém.

Už teď se čile spekuluje: prodělal snad bez příznaků COVID-19, což se mohlo podepsat na jeho srdci? „Nesmysl,“ tvrdí Giuseppe Marotta, šéf Interu Milán, kde Eriksen hraje. „Neměl koronavirus a ani nebyl očkovaný.“

Všechny předchozí testy prý dopadly bez problémů – včetně těch v Tottenhamu, kde Eriksen hrál před loňským přestupem do Interu. „Vyděšeně jsem si říkal: Proboha, co jsem přehlédl? Znovu jsem to ale projel a všechno se zdá v pohodě,“ pravil Sanjay Sharma, kardiolog Tottenhamu.

I když všechno vypadá zdánlivě neprůstřelně, případ á la Eriksen se může výjimečně přihodit. „Bavíme se o promilích hráčů a přijde to jednou za čas, ale pak je to bohužel hodně vidět,“ řekl deníku Sport Ladislav Šindelář, lékař pražské Ústřední vojenské nemocnice a fotbalové Sparty. Před sedmi lety byl coby doktor Dukly u kolapsu záložníka Petra Malého.

„Stejně jako Eriksen úspěšně prošel všemi předepsanými prohlídkami. Echo, EKG, laboratorní odběry… Jeho diagnózou byla vzácná genetická vada, která se dá zjistit až magnetickou rezonancí srdce, což není standardní vyšetření ani u vrcholových sportovců,“ vykládá Šindelář. „Někdy stačí banální viróza nebo infekce, která způsobí zánět srdečního svalu, a při něm může vzniknout život ohrožující arytmie.“

Podobný scénář mohl nastat i u Eriksena. „Neviděl jsem ho osobně a neprošel mi rukama, ale jestliže brzy nabral vědomí, nemusel by mít dlouhodobé následky. Nedá se vyloučit ani pokračování kariéry, vždyť třeba nizozemský obránce Daley Blind hraje s voperovaným defibrilátorem,“ připomíná Šindelář. „Ovšem tohle je teď předčasné řešit, Eriksen se musí nejdřív uzdravit.“

Dánové v neděli netrénovali, zrušili i plánované mediální aktivity. Hráči potřebují hrůzný zážitek zpracovat, můžou jim pomoct psychologové i čas: příští zápas s Belgií je na programu až ve čtvrtek. Uvítá to nejen statečný kapitán Kjaer, jenž se proti Finsku kvůli emočnímu vysílení nechal vystřídat už v 63. minutě a pak vyčerpaně seděl na lavičce.

„Dost ho to zasáhlo, s Christianem jsou si hodně blízcí. Pochyboval, jestli bude moct pokračovat v zápase. Snažil se, ale nešlo to,“ vyprávěl trenér Kasper Hjulmand.

Nálada v dánském týmu je na bodu mrazu. Nikdo neřeší fotbal, porážka s Finskem byla naprosto podružná. „Pro všechny je to traumatická zkušenost,“ vydechl Hjulmand. „Snažíme se sebrat a dát se dohromady, naštěstí kolem sebe máme profesionály. Promluvíme si o tom a společně se pokusíme posunout dál.“

Snad se to povede.