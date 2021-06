Bizár na EURO: Kousl Rüdiger Pogbu? Ten pak schoval lahev jako Ronaldo

Luis Suárez na EURO nehraje, to je jasné. Přesto se při sledování duelu Francie s Německem (1:0) jeho jméno muselo fanouškům vybavit. Obránce poraženého týmu Antonio Rüdiger jako by se Uruguaycovým nefotbalovým počínáním inspiroval… V podivném souboji se snažil kousnout do zad Paula Pogbu, částečně se mu to i povedlo. „Ale nechci, aby kvůli tomu byl nějak potrestán. Po zápase jsme se objali a tím to končí,“ řekl pak francouzský záložník.