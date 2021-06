ONLINE: Nizozemsko - Rakousko 0:0. Přidají domácí druhé vítězství?

Sedmý hrací den ME ve fotbale uzavře zápas Nizozemska s Rakouskem. Oba soupeři si v předchozích utkáních s chutí zastříleli. Domácí Oranjes porazili v přestřelce Ukrajinu 3:2, hosté dovolili Severní Makedonii o gól méně. Vítěz tohoto klání si zajistí postup do osmifinále. Střet vítězných týmů skupiny C a duel o místenky v play off sledujte od 21:00 ONLINE na iSport.cz.