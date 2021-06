Gólman, kterého nachytal Panenka: Po letech mi řekl, ať se nezlobím

Češi umí dávat na EURO krásné góly. Do historie se zapíše letošní rána Patrika Schicka z půlky hřiště, stejně jako lob Karla Poborského z roku 1996, nebo ta nejslavnější trefa - zlatý penaltový dloubák Antonína Panenky z vítězného ME 1976. V rozhovoru pro Prager Zeitung na ikonický pokutový kop vzpomínal muž, který mu čelil, německý brankář Sepp Maier.

Reprezentace Spolkové republiky Německo vstupovala do tehdejšího turnaje mezi favority. Němci předchozí EURO vyhráli, dva roky potom si uzmuli i titul mistrů světa. Jenže ve finále s Čechoslováky narazili.

„Věděli jsme, že táhnou sérii výher. Ale tehdy jste o soupeři neměli tolik informací, jako dnes. Trenér Schön nám ukázal asi desetiminutové video s góly a akcemi, to bylo vše. Takže jsem nevěděl, že Panenka takhle zahraje tu penaltu,“ vzpomněl v rozhovoru pro Prager Zeitung Sepp Maier, který stál v bráně proti československým střelcům.

Pro připomenutí, zápas skončil 2:2, v penaltovém rozstřelu uspěli všichni exekutoři až do čtvrté série, kdy za Němce nedal Uli Höness. Jako pátý hráč výběru Václava Ježka si míč postavil Antonín Panenka, a místo tvrdé rány zvolil lehoučký dloubák doprostřed branky. Zajistil Čechoslovákům zlato, a sobě slávu po celém světě. Pokutovému kopu zahranému lobem od té doby nikdo neřekne jinak než „panenka“.

„Po mnoha letech mi řekl, že penalty vždycky zahrával takhle. Prý snad v každém ligovém zápase. Pro něj to nebylo nic nového, ale my jsme to nevěděli. Teď, kdyby to tak někdo kopnul třikrát, čtyřikrát, už by to všichni věděli,“ řekl 77letý Maier. Vzpomněl si, že v rostřelu měl smůlu, protože sice nechytil ani jediný pokus, i když skoro vždy skočil na správnou stranu. Až na Panenkův kop.

Maier se každopádně na muže, který ho překonal lobem, nezlobil. „Vůbec ne. Po letech jsme se potkali na pozvání německé ambasády v Praze, a užili jsme si spoustu zábavy. Řekl mi, abych nebyl naštvaný, že takhle nachytal pěkných pár dalších brankářů,“ řekl.

Dva aktéři ikonického okamžiku evropského šampionátu byli naposledy v kontaktu před několika měsíci, když na podzim legenda Bohemians v nemocnici bojovala s koronavirem. „Řekli mi, že je v nemocnici, tak jsem mu poslal pozdrav a přání brzkého uzdravení,“ řekl Maier. Panenka boj s virem vyhrál.

