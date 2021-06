Vaclík: Perišič mě čistě propálil, Coufal to měl těžké. Bod je pro oba dobrý

Překvapil vás Ivan Perišič gólovou ranou?

„Ne. Čistě mě propálil. Vzal si to doprostřed, provedl dobře akci jeden na jednoho a propálil mě. Balon šel na mě, ale kousek přede mnou zaplaval. Už jsem tam nestihl dát ruku. Udělal to dobře a trošku mu přálo štěstí, že míč na poslední chvíli uhnul.“

Dostali jste podobný gól jako proti Albánii, taky po rychlé rozehrávce soupeře. Budete se na tyhle situace muset víc zaměřit?

„Máte pravdu, bylo to identické. Udělali jsme faul, dva nebo tři hráči byli okolo, ale někdo z Chorvatů míč rychle rozehrál na Perišiče, který šel jeden na jednoho. Cuf (Coufal) to měl velice těžké. Je to věc, na kterou si budeme muset dát pozor, protože v posledních třech zápasech jsme z toho dvakrát inkasovali. V dalším průběhu turnaje by z toho mohl být větší průšvih.“

Jak jste se v utkání vůbec cítil? Zpočátku se vám nepovedlo pár rozehrávek.

„Dobře. Asi myslíte přihrávku na Bóřu (Bořila), tu jsem hrál trochu kratší. A když jsem trefil při odkopu útočníka, neměl jsem kam hrát. Koukal jsem doleva, doprava, abych mohl hrát kolem něj. Bohužel jsem ho trefil, naštěstí míč šel mimo. Cítil jsem se celý zápas dobře. To, že se mi nepovedly dvě rozehrávky, můj výkon nějak nedegraduje.“

V první půli jste likvidoval střelu Perišiče. Byl to těžký zákrok?

„Trefil to do míst, kde jsem stál já.“

Berete bod?

„Myslím, že výsledek je zasloužený. Oba týmy konec utkání dohrávaly s tím, že bod je pro oba dobrý. Nikdo to nechtěl otevřít, aby ještě neprohrál. Řekl bych, že v první půli jsme byli lepší my, ve druhé půli Chorvati.“

Jak složitý pro vás byl druhý poločas, kdy Chorvati hodně drželi míč, ale moc práce v bráně jste neměl?

„Už jsem pár zápasů odchytal. I takové, kdy se to obehrává, my jsme srovnání a soupeř drží míč. Chorvati mají výborný mančaft, jejich hráči hrají ve skvělých klubech, půlka z nich v téhle sezoně něco vyhrála, což jasně o něčem svědčí. Ale my jsme byli kompaktní, kluci do defenzivy odvedli kus skvělé práce. Je dobře, že i když jsme v bloku, nezpanikaříme, každý je schopný dodržet pokyny. Zápas má vždy několik fází, může se stát, že budeme hlouběji a že soupeř bude držet balon. V takové chvíli musí každý vědět, co má dělat.“