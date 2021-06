Schick? To nikdy nebyla penalta, napsal Lineker. Od Čechů to slíznul

Platí za vtipného a pohotového glosátora, ale pokud jde o české fanoušky i hráče, dostal během utkání EURO s Chorvatskem pořádně za uši. Bývalý slavný kanonýr na sebe přivolal takřka celonárodní hněv kvůli komentáři na sociální síti Twitter, jímž glosoval dění poté, co Dejan Lovren zasáhl loktem obličej Patrika Schicka. Ani krev, která crčela z nosu českého útočníka, Linekera nepřesvědčila, že to penaltový zákrok byl. A že následný verdikt sudího na základě zhlédnutí záběrů od videorozhodčího byl správný. „Je povzbudivé vidět, že VAR je směšný kdekoli. Tohle nikdy nebyla penalta,“ uvedl Lineker. A to neměl dělat…

Jeho slova se v Česku setkala s nevěřícnými reakcemi. V tom lepším případě. „Nemohlo existovat nic jiného než pokutový kop. Naprosto správné rozhodnutí,“ prohlásil ve speciálním studiu k EURO iSport TV bývalý reprezentant Ladislav Vízek . „Za nás to nebylo, ale poslední dobou se lokty pískají. I na půlce, po celém hřišti. Jsou z toho ošklivá zranění. Úder jsme viděli všichni, tedy až na Linekera. A hlavně to bylo podtrženo krvavým zraněním.“

To hlavní se však odehrávalo na sociálních sítích. Tolik odpovědí na svůj status ze středu Evropy asi ještě Lineker nedostal. Začala pršet jedna za druhou.

„Clear penalty, Gary,“ vzkázal Linekerovi obránce Jakub Podaný, který je na Twitteru hodně aktivní a populární. Tedy: „Jasná penalta.“ Hodně odvážně si pak do ostrovní legendy rýpl dvaadvacetiletý záložník olomoucké Sigmy Ondřej Zmrzlý: „Když by to bylo proti Anglii/Leicesteru, tak brečí další dva dny. Klaun.“

Poznámky adresované Linekerovi českými fanoušky byly nezřídka ostřejší, včetně pár peprných vulgarismů. Jiní si rýpli, že se Lineker už bojí posledního utkání ve skupině, v němž se Angličané se Schickem a spol. utkají. A že kdyby šlo o anglického snajpra Harryho Kanea, to by byla jiná. Do diskuse, která bobtnala stovkami ohlasů, se zapojili i fotbaloví příznivci z jiných států. Část z nich se divila stejně jako ti čeští, jiní se postavili za Linekera. Jejich argument zněl, že Lovren nemohl vyskočit s rukama u těla a že ji měl nahoře i Schick. I když nezpůsobil soupeři žádné zranění.

Mezi vtipné reakce tuzemské provenience patřily ty, které očekávaly další intervenci hradního kancléře Vratislava Mynáře . Ten se svérázně zapojil do kauzy slávistického stopera Ondřeje Kúdely obviněného z rasismu. Mynář adresoval disciplinární komisi UEFA, jež kauzu měla na stole, kuriózní dopis. „Nepoklekneme před vámi a žádné výhrůžky na českého fotbalového fanouška neplatí,“ uvedl v závěru svého listu.

Třeba něco přistane v poště i Linekerovi…