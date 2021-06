Sev. Makedonie - Nizozemsko 0:3. Favorit slaví, dvakrát pálil Wijnaldum

Fotbalisté Nizozemska porazili na závěr základní skupiny C na mistrovství Evropy Severní Makedonii 3:0 a zůstali stoprocentní. Na úvodní branku Memphise Depaye z první půle navázal po přestávce ve dvěma trefami mezi 51. a 58. minutou Georginio Wijnaldum.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 24. Depay, 51. Wijnaldum, 58. Wijnaldum Sestavy Domácí: Dimitrievski – S. Ristovski, D. Velkovski, Musliu, Alioski – E. Bardhi (78. Stojanovski), A. Ademi (79. Nikolov) – Tričkovski (56. Čurlinov), Elmas, Trajkovski (68. Hasani) – Pandev (C) (69. Kostadinov). Hosté: Stekelenburg – Dumfries (46. S. Berghuis), de Vrij (46. J. Timber), de Ligt, Blind, van Aanholt – F. de Jong (79. Gakpo), Wijnaldum (C), Gravenberch – Depay (66. Weghorst), Malen (66. Promes). Náhradníci Domácí: Jankov, Šiškovski, Zajkov, Ristevski, Hasani, Kostadinov, Nikolov, Stojanovski, Velkoski, Spirovski, Avramovski, Čurlinov Hosté: Bizot, Krul, Veltman, Aké, Berghuis, de Jong, Promes, Klaassen, Weghorst, Koopmeiners, Timber, Gakpo Karty Domácí: S. Ristovski, Musliu, Alioski, Kostadinov Rozhodčí István Kovács (ROU) – Vasile Florin Marinescu (ROU), Ovidiu Artene (ROU) Stadion Johan Cruijff ArenA, Amsterdam

Svěřenci trenéra Franka De Boera postoupili do osmifinále z prvního místa a narazí na třetí tým skupiny D, E, nebo F, což může být i Česko. Duel se odehraje v Budapešti 27. června. Severní Makedonie při svém debutu na ME nezískala ani bod.

„Oranjes“ proti Severní Makedonii vyhráli třetí zápas po sobě a neprohráli ani v jednom z pěti vzájemných duelů. Zároveň to byl jejich 10. duel za sebou, v němž vstřelili minimálně dvě branky. Celkově prohráli na mezinárodní scéně jediný z posledních 13 zápasů.

Nizozemci měli již před zápasem jistý postup z prvního místa, zatímco Severní Makedonie byla už předem odsouzená v tabulce skupiny C k poslední příčce. Hosté se však alespoň snažili získat první body na ME v historii a do utkání vykročili lépe. Už v 10. minutě překonal po rychlém brejku brankáře Stekelenburga pohotový Tričkovski, rozhodčí ale gól neuznal pro těsný ofsajd.

Svěřenci trenéra Angelovského byli dál nebezpeční a ve 22. minutě se opřel do míče na hranici pokutového území Trajkovski, prudkou ranou ale orazítkoval tyč. Neproměněné šance mohly hosty mrzet o dvě minuty později, kdy utekl do brejku Malen, vyměnil si míč s Depayem a druhý jmenovaný otevřel svou 28. brankou v reprezentaci stav zápasu. Gól znovu rozohnil i Severní Makedonce, kteří reklamovali předchozí faul Blinda na Pandeva. Rozhodčí Kovács však po konzultaci s videem branku uznal.

Uklidnění Nizozemci rázem převzali kontrolu a vzápětí mohli přidat další trefu, kdy si na centr z levé strany naběhl Dumfries, brankář Dimitrievski však proti jeho střele vytáhl výborný zákrok. Podobně si vedl i při pozdějším průniku Depaye.

„Oranjes“ udělali do druhé půle dvě změny, avšak byli dál nebezpečnější. Po rohovém kopu v 50. minutě a hlavičce De Ligta sice ještě zastoupil Dimitrievského na brankové čáře Tričkovski, hned nato však Nizozemci podnikli další rychlý útok a centr Depaye dopravil do sítě Wijnaldum.

Hosté zápas nevzdávali a Stekelenburga vystrašil po přímém kopu Bardhi, avšak dvě minuty před dovršením hodiny hry ztráceli už o tři branky, když Depayovu střelu dorazil do sítě znovu Wijnaldum. Díky těmto dvěma zásahům bývalý záložník Liverpoolu překonal reprezentační maximum Marka Van Bastena a má 25 gólů.

Jednadvacet minut před koncem vystřídal Angelovski i svou hlavní hvězdu Pandeva, který se loučil s reprezentační kariérou a tleskali mu fanoušci i spoluhráči. Sedmatřicetiletý kanonýr zaznamenal za 20 let v reprezentaci 38 branek ze 122 zápasů.

Nizozemci vyhráli všechny tři zápasy v základní skupině ME potřetí v historii a poprvé od roku 2008 si na kontinentálním šampionátu zahrají ve vyřazovací části.